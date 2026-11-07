El Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 tendrá una grilla de partida muy diferente a la que marque la clasificación. La FIA confirmó una serie de sanciones por modificaciones en los componentes de las unidades de potencia y uno de los principales perjudicados será Max Verstappen, quien deberá largar desde el fondo de la parrilla en el circuito de Interlagos, independientemente del resultado que consiga en la clasificación.

El neerlandés de Red Bull sufrió inconvenientes con su monoplaza durante las prácticas libres del viernes y el equipo decidió reemplazar distintos componentes de la unidad de potencia para intentar solucionar los problemas de rendimiento. La modificación superó los límites reglamentarios permitidos, por lo que recibió una penalización que lo obligará a partir desde las últimas posiciones.

La sanción representa un duro golpe para Verstappen, que deberá afrontar una carrera de recuperación en un circuito donde los sobrepasos y las condiciones cambiantes suelen tener un papel determinante.

Ferrari, con sus dos pilotos penalizados

La escudería Ferrari tampoco tendrá un panorama sencillo para el domingo. Sus dos pilotos, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, recibieron una penalización de diez puestos en la grilla por utilizar un quinto motor de combustión interna (ICE), superando el límite establecido por el reglamento.

De esta manera, tanto el británico como el monegasco estarán obligados a remontar posiciones en una carrera que puede convertirse en un desafío estratégico para el equipo de Maranello.

Las penalizaciones llegan después de una jornada de viernes que no dejó las mejores sensaciones para Ferrari, que ahora deberá reorganizar sus expectativas de cara a la competencia principal.

Checo Pérez y Russell, otros afectados

Otro de los pilotos que deberá largar desde el fondo será Sergio 'Checo' Pérez. El mexicano, actualmente en Cadillac y excompañero de Verstappen en Red Bull, también recibió una penalización que lo llevará a compartir las últimas posiciones de la parrilla con el neerlandés.

Por su parte, George Russell tampoco escapó a las sanciones. El piloto de Mercedes deberá retroceder cinco lugares por los cambios realizados en componentes de su unidad de potencia.

Con este panorama, el Gran Premio de San Pablo tendrá una clasificación cuyo resultado no reflejará necesariamente el orden definitivo de largada. Verstappen, Hamilton, Leclerc, Pérez y Russell tendrán que afrontar una carrera con posiciones de partida condicionadas por las penalizaciones técnicas.

La competencia principal se disputará este domingo desde las 14:00 (hora argentina) en el circuito de Interlagos, donde varios de los protagonistas deberán apostar a una remontada para recuperar el terreno perdido.