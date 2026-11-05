Alan Jones, campeón mundial de Fórmula 1 en 1980 y protagonista de una recordada polémica junto a Carlos Reutemann en el Gran Premio de Brasil de 1981, murió pocos días después de cumplir 80 años tras una breve enfermedad.

Ganador de 12 Grandes Premios a lo largo de su trayectoria en la máxima categoría, Jones fue uno de los pilotos más importantes de la historia del automovilismo australiano. Es uno de los dos únicos representantes de su país en conquistar un título mundial de Fórmula 1, junto con Jack Brabham.

La noticia fue comunicada a través de un mensaje difundido por la cadena pública australiana ABC en nombre de su esposa, Amanda Butler-Davis. "Estamos profundamente apenados de anunciar el fallecimiento de nuestro querido Alan, que murió el 5 de noviembre tras una corta enfermedad", señaló el comunicado.

El texto agregó: "Alan dedicó su vida al automovilismo, construyendo un legado que perdurará a través de las innumerables personas a las que tocó en el camino. A través de sus logros, su pasión y su inconfundible carácter, tanto dentro como fuera de la pista, dejó una huella perdurable en el deporte".

Su carrera en la Fórmula 1

Nacido en Melbourne, Jones heredó la pasión por el automovilismo de su padre, Stan Jones, ganador del Gran Premio de Australia de 1959. En 1970 se trasladó a Gran Bretaña con el objetivo de desarrollar su carrera profesional y abrirse camino hacia la Fórmula 1. El gran momento de su trayectoria llegó una década más tarde.

Al volante de Williams se consagró campeón mundial en 1980 y se convirtió en una de las figuras dominantes de la categoría. Tras retirarse de la competición en 1986, luego de cosechar 12 victorias, 24 podios y cinco pole position, permaneció ligado al deporte a través de distintas actividades vinculadas a los medios de comunicación y la radiodifusión.

Los homenajes

Entre los homenajes difundidos tras su muerte, el Gran Premio de Australia destacó que Jones "ocupa un lugar especial en la historia" del deporte de ese país. "Su título mundial de 1980 inspiró a una generación de aficionados al automovilismo en Australia", señaló la organización.

Además, recordó: "Su victoria en el Gran Premio de Australia ese mismo año sigue siendo la última vez que un piloto australiano ha ganado su gran premio en casa".

"Deja un legado extraordinario en el automovilismo australiano y será profundamente extrañado por la comunidad del motorsport en todo el mundo", completó.

La polémica con Reutemann que pasó a la historia

Para los fanáticos argentinos, el nombre de Alan Jones quedó asociado de manera inevitable a Carlos Reutemann y a uno de los episodios más recordados de la Fórmula 1.

La historia se escribió el 29 de marzo de 1981 en el circuito de Jacarepaguá, en Río de Janeiro. Ambos eran compañeros en Williams y llegaban como dos de los protagonistas de la temporada.

Reutemann consideraba que aquel año podía ser su gran oportunidad para pelear por el campeonato mundial. Compartía equipo con el campeón vigente, que además contaba con el respaldo de la escudería como piloto principal.

Dos semanas antes, Jones había ganado la carrera inaugural disputada en Long Beach. El Gran Premio de Brasil aparecía entonces como la ocasión ideal para la recuperación del santafesino.

La orden que Reutemann ignoró

Pero a siete vueltas de la bandera de cuadros se produjo la situación que marcaría para siempre la relación entre ambos pilotos. Desde los boxes de Williams apareció el cartel "Jones-Reut", la orden con la que el equipo buscaba que Reutemann cediera la primera posición a su compañero.

El argentino decidió ignorar la instrucción y mantuvo el liderazgo hasta el final. Mientras celebraba la victoria, el clima dentro de Williams era completamente diferente.

El malestar llegó a tal punto que Jones decidió no subir al podio junto con su compañero. La imagen se transformó con los años en una de las postales más recordadas de la historia de la escudería.

Las explicaciones de ambos

"Nunca vi ningún cartel. La carrera fue difícil porque llovía todo el tiempo y había que concentrarse en el auto para no cometer el más mínimo error", sostuvo Reutemann después de la competencia.

Jones nunca aceptó esa explicación. "Creo que Carlos tomó una decisión de muy corto alcance con tal de ganar la carrera. Yo esperaba la decisión del equipo y por eso no ataqué en ningún momento su posición. Ahora sé que, desde esta carrera, Reutemann es para mí lo mismo que correr contra Nelson Piquet, Gilles Villeneuve o Jacques Laffite. Es un enemigo más", dijo entonces.

La relación entre ambos quedó definitivamente marcada por aquel episodio. Un año después, en ese mismo escenario de Jacarepaguá, Reutemann disputó la última carrera de su trayectoria en la Fórmula 1. Cerró una campaña que incluyó 146 Grandes Premios, 12 victorias, 45 podios y seis pole positions.