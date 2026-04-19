Mina Clavero era sede de la gran fiesta de la segunda fecha del Rally Argentino y Sudamericano con pilotos de todo el continente, pero en la 10ma etapa disputada en la mañana del domingo, un espectador perdió la vida luego de que el auto de los paraguayos Didier Arias (piloto) y Héctor Núñez (copiloto) sufra un accidente, saliendo del camino hacía zona de los espectadores. Producto del incidente, quedó la competencia suspendida.

El hecho fue en el tramo especial Giuliano Cesare, entre el kilómetro 1 y 2 de la 10ma etapa. El Volkswagen Polo Rally del binomio paraguayo se despistó en una curva, dio varios tumbos, y terminó en el sector del público, alejado del trazado y pasando por encima de un buen número de personas.

los pilotos ilesos, pero con tres personas heridas, una de ella de gravedad que perdió la vida horas después en el Hospital Luis María Bellodi de Mina Clavero, informó la organización, quien activó rápidamente el protocolo.

La victima es un cordobés de 25 años, mientras que las dos personas restantes heridas son una mujer de 40 con una fractura en el tobillo, y un menor de edad, quien presentaba golpes sin gravedad.

Tras conocerse la fatalidad, la organización decidió interrumpir la etapa, y cancelar las tres restantes, activando los protocolos e investigando para esclarecer las circunstancias del suceso, asistiendo a la familia y allegados de la persona fallecida.

El Rally sudamericano era la antesala del retorno de la competencia Argentina a Neuquén. Cuando desde el 22 al 24 de mayo se corra el rally del Petróleo y los Dinosaurios, en Plaza Huincul y Cutral Co.

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