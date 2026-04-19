El bonaerense Santiago Mangoni ganó la final de la cuarta fecha del campeonato de Turismo Carretera 2026 que se disputó este domingo en el Autódromo de Concepción del Uruguay. El piloto que tripuló el Chevrolet Camaro del Canning Motorsport se llevó el triunfo. El podio lo completaron Mauricio Lambiris (Ford Mustang) y el rionegrino José Manuel Urcera (Toyota Camry). Por su parte, Jonatan Castellano (Dodge Challenger) continúa liderando el campeonato por tercera fecha consecutiva.

Se trata de la cuarta victoria de Mangoni desde su debut en el TC, algo que no lograba desde el 11 de junio de 2023 (41 carreras), cuando ganó en Rafaela con una Chevy del JP Carrera (hoy renombrado Canning Motorsport). El oriundo de Balcarce venía de abandonar en Neuquén, terminar segundo en clasificación a solo 0s006 de diferencia y ganar la serie más rápida. Con este resultado ingresó a la zona de clasificación a la Copa de Oro, se erigió como el mejor Chevrolet del certamen y cumplió el requisito reglamentario de ganar para aspirar al título.

Santiago Mangoni ganó la final de la cuarta fecha del campeonato de Turismo Carretera que se disputó este domingo en el Autódromo de Concepción del Uruguay,

La carrera comenzó con Santiago Mangoni y el uruguayo Mauricio Lambiris al frente. El balcarceño largó mejor y rápidamente abrazó la posición de privilegio, aunque el piloto extranjero denunció que aceleró antes de que el semáforo se apague. Posteriormente la investigación de los Comisarios Deportivos determinó que la largada se realizó correctamente.

Tras el relanzamiento, la carrera transcurrió con normalidad, hasta que Julián Santero perdió el control de su BMW y abandonó cuando luchaba por un lugar en el top10. El mendocino, ganador de la 2ª fecha en Viedma, llegaba 17° en el campeonato y perdió puntos importantes en su lucha por ingresar a la zona de clasificación a la Copa de Oro.

Durante la 12ª vuelta, Augusto Carinelli (Ford Mustang) abandonó y provocó la salida del segundo auto de seguridad. No obstante, no hubo cambio de posiciones en el relanzamiento. Todo transcurría con normalidad hasta que los despistes del chubutense Marcelo Agrelo (Torino) y Kevin Candela (BMW), durante la 20ª vuelta, derivaron en la tercera salida del coche insignia. Con solo un giro para la bandera a cuadros, Mangoni y Lambiris jugaron todas sus cartas.

Finalmente fue Mangoni quien se llevó el triunfo, por detrás terminó Lambiris y cerró el trío de punta, el nativo de San Antonio Oeste José Manuel Urcera, que no solo fue un espectador de lujo, sino que también volvió al podio después de 25 carreras. La última vez que el rionegrino terminó en el podio fue el 7 de julio de 2024 en Posadas.

En tanto, el residente en Villa La Angostura, Juan Cruz Benvenuti finalizó en el puesto 46° a una vuelta del ganador.