Vasco da Gama dio un golpe en la Bombonera al vencer 1-0 a Boca y quedó bien posicionado de cara a la revancha por un lugar en la final de la Copa Sudamericana. Después de una victoria de enorme valor como visitante, Santiago Sosa dejó un mensaje contundente sobre la postura que deberá asumir el conjunto brasileño en el segundo partido: no meterse atrás, salir a atacar y jugar de igual a igual.

“Tenemos que salir a jugar de igual a igual, como si estuviéramos 0-0, atacar y tratar de cerrar todo en casa”, expresó el mediocampista argentino, quien ya comenzó a palpitar los 90 minutos decisivos. Su declaración marca la intención de Vasco de no conformarse con la ventaja conseguida en Buenos Aires y buscar un nuevo triunfo que le permita sellar la clasificación a la final.

Sosa, sin embargo, evitó dar por definida la serie y reconoció la jerarquía del rival. “Nosotros queremos ganar siempre; no sé si llamarlo candidato o no. Ellos son un gran equipo, con una gran historia y jugadores”, sostuvo. Y agregó: “Confiamos en lo nuestro, tenemos grandes futbolistas; queremos llegar a la final, tenemos muchas ganas de hacerlo después de mucho tiempo y confiamos en que se nos va a dar”.

Santiago Sosa analizó el triunfo de Vasco en la Bombonera

El volante también repasó el desarrollo del primer encuentro y destacó el trabajo defensivo de su equipo, especialmente después de quedar en inferioridad numérica durante buena parte del segundo tiempo. Para Sosa, Boca tuvo mayor protagonismo en ese tramo, aunque consideró que el partido fue equilibrado y que Vasco supo responder ante las dificultades.

“En el primer tiempo nos plantamos de una mejor manera; en el segundo quizás fue más de ellos. Obviamente tenían que salir a empatar y tratar de ganar con un jugador de más, en su cancha, todo eso pesa a la hora de jugar”, explicó. De todas maneras, remarcó: “No pienso que nos hayan pasado por arriba, pero fue un partido muy parejo”.

El argentino también valoró lo que significó ganar en un escenario como la Bombonera y destacó el recorrido reciente del conjunto carioca en el plano internacional. “Estoy contento de haber ganado en esta cancha, con el Vasco, que no competía hace un montón internacionalmente, y que hayamos ganado es una alegría para nosotros y la gente que nos acompañó”, manifestó.

¿Dónde jugará Vasco da Gama la revancha ante Boca?

Mientras el equipo brasileño prepara el encuentro decisivo, Sosa también se refirió a la posibilidad de disputar la revancha en el Maracaná, un escenario en el que Vasco se siente cómodo y que aparece como una alternativa por la gran demanda de entradas.

“Aparentemente es en el Maracaná; queremos que sea ahí, es donde nos sentimos muy cómodos; en nuestro estadio no se puede por la capacidad, porque se han vendido muchas entradas”, explicó el mediocampista.

Más allá de la serie frente a Boca, Sosa también tuvo tiempo para recordar su vínculo con Racing, club con el que conquistó la Copa Sudamericana 2024. El volante manifestó su deseo de que la Academia consiga una alegría en el clásico de Avellaneda frente a Independiente y expresó su apoyo a los hinchas en un momento complicado para la institución.

Por ahora, su atención está puesta en la revancha: Vasco quiere aprovechar la ventaja, pero la advertencia de Sosa deja clara la postura del plantel brasileño. La idea no es resistir durante 90 minutos, sino volver a imponer condiciones para acercarse a una final continental.