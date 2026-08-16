En el arranque del domingo, Sarmiento de Junín venció 2-0 a Huracán e hilvanó su tercera victoria consecutiva en el Torneo Clausura 2026. En el estadio Eva Perón y por la quinta fecha, El equipo dirigido por Facundo Sava bajó a un Globo que venía oxigenado por la victoria en el clásico ante San Lorenzo.

La llave del marcador para el dueño de casa la tuvo el goleador Junior Marabel. El paraguayo tomó el rebote de una jugada que cruzó el área rival de derecha a izquierda y terminó con un remate al palo. Atento, el goleador del Torneo Clausura llegó antes que nadie para empujarla al gol.

Desde la pelota parada y a cuatro del final, el equipo juninense selló la victoria con el cabezazo de Lucas Suárez. A esta altura el Verde ya jugaba con superioridad numérica por la correcta expulsión de Jordy Caicedo tras agredir a un rival.

Caicedo se fue expulsado

El ecuatoriano, que venía de ser figura y provocar a los hinchas del Cuervo en el clásico porteño de la cuarta fecha, vio la roja por agredir sin pelota a un defensor rival en una jugada aislada del segundo tiempo. Luego de un empujón por la espalda de Juan Insaurralde, el delantero reaccionó pegándole un cabezazo al zaguero, que inmediatamente se tiró al piso. El árbitro no tuvo dudas y lo expulsó directamente.