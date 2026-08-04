Sarmiento de Junín dio su primer golpe en lo que va del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional ante Independiente Rivadavia de Mendoza. Aunque sufrió la fluidez del equipo visitante durante la primera mitad, arriesgó, robó bien la pelota y volvió a ganar después de cuatro partidos.

Matemáticamente obligado a sumar en condición de local para escalar posiciones y evitar el descenso en los promedios, encontró la ventaja a los doce minutos con la jerarquía de Mauricio Martínez, quien rompió el cero mediante un remate exquisito de tiro libre con su pierna derecha. Después del empate leproso, el pibe Mavilla hizo un golazo que combinó potrero con habilidad.

Luego de las derrotas ante Argentinos y Banfield en el inicio del Clausura, ambas por 3 a 2, Facundo Sava puso al joven Thyago Ayala bajo los tres palos. Este atajó el penal y fue determinante para la victoria del verde. Si bien no se lo vio completamente seguro en las salidas, su actuación fue sumamente positiva al tratarse de su tercer partido atajando en la Primera División.

Alfredo Berti, director técnico de La Lepra, plantó un equipo que combinó suplentes y algunos pocos titulares, con el objetivo de preservar jugadores para los próximos compromisos internacionales (el martes 11 de agosto visitará a Fluminense en Brasil por Copa Libertadores).

El cuadro cuyano respondió al 1 a 0 con un juego más territorial. Manejó la pelota y encontró el empate a través de Matías Fernández, tras una acción revisada por el VAR (por una mano de Santiago Salle dentro del área) que incluyó el penal inicial atajado por el arquero Thyago Ayala.

Sin embargo, la vorágine no cesó y Julián Mavilla puso el 2-1 definitivo antes del descanso entretiempo con un golazo a puro potrero. Disputó la pelota desde el piso, trabó, ganó, volvió a trabar y recuperó para definir de zurda.

En el complemento, Independiente Rivadavia fue el primero en mover el banco. Adelantó líneas con José Florentín y Luis Sequeira y buscó frescura con Alex Arce, pero no fue suficiente para romper la resistencia local. En el equipo de Junín debutó el pibe Ulises Giménez, que llegó desde River.

Con esta victoria, los dirigidos por Facundo Sava consiguieron los primeros tres puntos en el Torneo Clausura y se ubican en la decimotercera posición en la zona B, pero antepenúltimos en la Tabla de Promedios.

Por otro lado, los de Alfredo Berti permanecen en el quinto puesto del grupo con cuatro unidades pero lideran la Tabla Anual. El Verde visitará a Atlético Tucumán este sábado a las 14.45, mientras que la Lepra recibirá a Estudiantes de Río Cuarto el próximo viernes a las 21.45.

Tanto de Independiente Rivadavia de Mendoza

El golazo de Mavilla, a puro potrero