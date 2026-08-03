¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
TENIS FEMENINO

Serena y Venus Williams regresan como dupla en el Cincinnati Open

Las hemanas recibieron una wild card para disputar el dobles, donde volverán a competir juntas por primera vez desde 2022. El torneo servirá como preparación para el US Open y marcará el regreso de una de las parejas más exitosas en la historia del tenis.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Lunes, 03 de agosto de 2026 a las 18:44
PUBLICIDAD
Serena y Venus Williams regresan al dobles en Cincinnati 2026

Las hermanas Serena y Venus Williams harán su debut como dupla en el torneo de Cincinnati tras recibir una wild card. La participación servirá como preparación para el US Open y marcará el regreso de una de las parejas más exitosas de la historia del tenis.



Las estadounidenses no juegan un torneo de dobles juntas desde el US Open 2022. En total, conquistaron 14 títulos de Grand Slam en la modalidad y obtuvieron tres medallas de oro olímpicas representando a Estados Unidos.

Además, Venus también recibió una invitación para disputar el cuadro individual del Cincinnati Open, que se jugará entre el 11 y el 23 de agosto. Serena, por su parte, continuará sumando rodaje tras su regreso al circuito profesional.



En total, Serena ganó más de 94.800.000 de dólares en premios a lo largo de su carrera, mientras que Venus superó los 42 millones de dólares.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD