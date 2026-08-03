Las hermanas Serena y Venus Williams harán su debut como dupla en el torneo de Cincinnati tras recibir una wild card. La participación servirá como preparación para el US Open y marcará el regreso de una de las parejas más exitosas de la historia del tenis.







Las estadounidenses no juegan un torneo de dobles juntas desde el US Open 2022. En total, conquistaron 14 títulos de Grand Slam en la modalidad y obtuvieron tres medallas de oro olímpicas representando a Estados Unidos.

Además, Venus también recibió una invitación para disputar el cuadro individual del Cincinnati Open, que se jugará entre el 11 y el 23 de agosto. Serena, por su parte, continuará sumando rodaje tras su regreso al circuito profesional.







En total, Serena ganó más de 94.800.000 de dólares en premios a lo largo de su carrera, mientras que Venus superó los 42 millones de dólares.