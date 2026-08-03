El Ruca Che ratificó por tres días que el vóley en la región goza de muy buena salud y lo dejó en claro con la presencia de más de 10.000 espectadores en las sucesivas jornadas. La decisión de tener entrenando y compartiendo días de capacitación a las selecciones de Argentina U19 -Las Panteritas- y China U17 en la ciudad de Neuquén, fue muy bien recibida por los amantes de la actividad, que brindó un extraordinario marco de público a la trilogía de presentaciones.

El combinado asiático, que se preparara para el Mundial de la especialidad a realizarse en Chile del 6 al 16 de agosto, dejó una muy buena impresión en las dos primeras jornadas, donde en forma contundente derrotó por 3 a 0 a al equipo argentino, mostrándose como un conjunto consolidado más allá de ser una potencia en la disciplina y en la categoría.

Si bien el equipo argentino Las Panteritas es una selección que está en armado, supo brindarse en cada cotejo y suplir algunos desajustes con mucho corazón y entrega. Fue de esta manera que logró alzarse con el tercer partido de la serie por 3-2, parciales 16/26, 25/21, 25/17, 20/25 y 15/6 en el tie breack del quinto, que desató la alegría contenida de un fiel público neuquino.

Lla secretaria de Deportes, Maria Fernanda Villone, aseguró que "estamos muy conformes con las tres jornadas vividas de vóley internacional. La gente acompañó, nuestra selección se brindó adentro y afuera de la cancha y el equipo de China nos agradeció la hospitalidad. En este tipo de acontecimientos es muy importante poner en valor a nuestra provincia, algo que nos solicita el gobernador Rolando Figueroa y creo que eso se logró".

La organización del evento, en este caso compartida por el ministerio Juventud, Deportes y Cultura a través de la secretaría de Deportes y ECyDENSE, junto a la Federación Neuquina de Vóley, se destacó también con la convocatoria a escuelas e instituciones deportivas para ser parte del evento y presenciar los encuentros. Como así también las capacitaciones llevadas adelante por el cuerpo técnico de la Selección Argentina, encabezado por Nicolás Efrón, que tuvo como destinatarios a entrenadores, preparadores físicos y dirigentes deportivos.

Tras su paso por Neuquén, el equipo nacional afrontará nuevos desafíos, como será el Campeonato Sudamericano de Maracaibo, Venezuela, del 5 al 12 de octubre. Este torneo reunirá a todas las delegaciones del continente y servirá como competencia clasificatoria oficial.