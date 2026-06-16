La espera terminó. Después de cuatro años de reinado mundial, la Selección Argentina vuelve a salir a escena con una misión tan desafiante como ilusionante: defender la corona conseguida en Qatar. Este martes, frente a Argelia, el equipo de Lionel Scaloni pondrá primera en el Mundial 2026 y el entrenador ya tiene prácticamente definido el once con el que intentará comenzar el camino con el pie derecho.

La noticia que más tranquilidad genera pasa por el arco. Emiliano "Dibu" Martínez, quien llegó a la concentración con una fractura en el dedo anular de la mano derecha y se perdió gran parte de la preparación, evolucionó favorablemente y será titular. El héroe de Qatar volverá a custodiar los tres palos en una cita que paraliza al país.

En la defensa aparece una de las pocas incógnitas. Gonzalo Montiel parece haber sacado una leve ventaja sobre Nahuel Molina para ocupar el lateral derecho, aunque ambos dejaron atrás problemas musculares y podrían tener participación durante el encuentro. En el centro de la zaga estarán Cristian Romero, recuperado de una lesión ligamentaria, y Lisandro Martínez, quien se perfila para acompañar al "Cuti" desde el arranque.

La única baja confirmada es la de Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo sufrió un desgarro en el sóleo durante el amistoso ante Honduras y no llegará al debut. En su lugar aparecerá Facundo Medina, una variante que Scaloni ya había contemplado durante la preparación pensando en distintas alternativas tácticas.

Del medio hacia adelante no habría lugar para sorpresas. Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister volverán a conformar el corazón futbolístico del equipo. A ellos se sumará Thiago Almada, quien buscará aportar desequilibrio, movilidad y asociación en una posición clave dentro del nuevo esquema albiceleste.

Y adelante estarán los nombres que alimentan la ilusión de todo un país. Lionel Messi, en lo que podría ser su última gran aventura mundialista, liderará el ataque junto a Lautaro Martínez, uno de los delanteros más encendidos del fútbol europeo tras otra temporada brillante en Italia. Julián Álvarez, ya recuperado de una molestia física, esperará su oportunidad desde el banco.

Con experiencia, jerarquía y una base consolidada que lleva años compitiendo al máximo nivel, Argentina se prepara para volver a afrontar el desafío más importante del fútbol. El campeón pone primera y Scaloni ya tiene casi listas las piezas para intentar arrancar el Mundial con una sonrisa.

La probable formación de Argentina ante Argelia:

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.