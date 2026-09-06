A las 10 se pondrá en marcha la 13ª fecha de Fórmula 1 en el autódromo de Monza, la casa del Gran Premio de Italia que viene siendo dominado por el equipo Alpine.

Pierre Gasly, el francés que acompaña a Franco Colapinto en este primer año como piloto titular en la máxima categoría, se quedó con la pole en la tarde europea del sábado y sacudió al mundo con la evolución de la marca que además metió al argentino en el puesto siete de la grilla.

La gran actuación del sudamericano le permitió girar más veloz que el campeón del mundo Lando Norris de McLaren, entre otros tantos de la competencia como el italiano Kimi Antonelli, quien fue penalizado y partirá desde el fondo. Así, el nacido en Pilar selló su mejor clasificación personal en la corta historia que lleva construida y que justamente se inició aquí mismo, en el Templo de la Velocidad.

Ferrari expectante

Detrás del francés de Alpine se ubicó George Russell de Mercedes, quien tendrá la gran chance en caso de una buena partida. Aunque la localía de Ferri en el tercer y cuarto puesto lo llena de expectativas a los fanáticos italianos con Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Lamentablemente, el reemplazo en componentes del motor al Mercedes del líder del campeonato, le quitará chances reales a Antonelli ante su gente, aunque los 53 giros previstos para la final pueden deparar muchas sorpresas dentro de un dibujo en el que el motor juega un rol fundamental.

Alpine, que había estrenado actualizaciones en la fecha previa en Países Bajos sólo en el monoposto del francés, le permitió esta vez acceder a esos beneficios también a Colapinto y el primer paso con esas variantes viene siendo muy positivo para el argentino.