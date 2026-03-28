La Selección Argentina derrotó 2 a 1 a Mauritania en La Bombonera, en el primero de los dos amistosos de la última ventana FIFA de cara al Mundial de Estados Unidos, México, Canadá.

Lionel Scaloni comienza a definir la lista y varios se jugaron su lugar en la lista definitiva, luego de la suspensión de la Finalissima en Qatar contra España prevista para este mismo día.

La gran sorpresa desde la previa fue la decisión de llevar a Lionel Messi como alternativa en el banco de suplentes, dándole minutos iniciales a Nicolás Paz en el mediocampo junto a Enzo Fernández y Alexis Mac Aliister.

Ni con la presencia del 10 logró llenarse el estadio en un claro gesto de repudio contra el nivel del rival y el precio de las entradas. Los presentes le hicieron saber el malestar a Claudio Tapia, presidente de la AFA, en la previa cuando ingresó al campo de juego para reconocer al presidente de Boca, Juan Román Riquelme, como ex jugador de la Selección Argentina y escuchó silbidos desde los cuatro costados.

Cumplido el primer cuarto de hora llegó el primer gol de la noche en el pie de Enzo Fernández, llegando al área rival para aprovechar al máximo un centro atrás de Nahuel Molina en una proyección desde la derecha.

El segundo grito de la noche fue obra de Nicolás Paz, de tiro libre a los 31, luego de una jugada que él mismo había generado recuperando desde la mitad de la cancha y avanzando contra el arco de los afrincanos. En la definició, el jugador del Como italiano cruzó el zurdazo, abajo y se hizo imposible para Mamadou Diop abajo de los tres palos.

Casi en la última antes del descanso de entretiempo, Emiliano Martínez respondió en el arco local ante el remate de Oumar Ngom. El Dibu fue abajo, sobre su izquierda e impidió que la media vuelta del mediocampista termine en gol.

Complemento

Para el segundo tiempo llegaron los cambios en el local y el ingreso de Lionel Messi por Paz. Además, Franco Mastantuono salió a jugarse una ficha importante en lugar de Julián Álvarez, mientras Rodrigo De Paul sumó minutos por Nicolás González.

Más allá de la emoción popular por el ingreso del 10, no tuvo un alto impacto en el trámite del juego, al menos hasta la media hora del segundo tiempo. El conjunto visitante recuperó algunas pelotas en campo rival y hasta obligó al esfuerzo de Martínez en un par de ocasiones más para mantener el cero que terminó cayendo en la última de la noche, bajo la lluvia, luego de una jugada en la que la defensa albiceleste no logró despejar y terminó en el remate de Lefrot para darle un justo premio a Mauritania.

Un amistoso de escaso nivel, de flojo partido argentino y de oportunidades despediciadas para varios de los nombres que pelean por meterse en el Mundial. En esa lucha, sólo Paz parece haber dado pasos hacia adelante y no sólo por su gol.

Síntesis

Argentina. Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero; Marcos Senesi , Marcos Acuña; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Nicolás Paz, Thiago Almada, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Mauritania: Mamadou Diop; Ibrahim Keita, Aly Abeid, Lamine Ba, Jordan Lefort; Oumar Ngom, Maata Magassa; Djeidi Gassama, Beyatt Lekoueiry, Aboubakary Koita; Mamadou Diallo. DT: Aritz Lopez Garai.

Goles: PT 15’ Fernández (A), 31’ Paz (A).

Cambios: ST al inicio Pape Yade por Diallo (M); Lionel Messi por Paz (A), Rodrigo De Paul por González (A) y Franco Mastantuono por Álvarez (A), 10' Giuliano Simeone por Fernández (A), 17' Sidi Amar por Gassama (M), 24' Agustín Giay por Molina (A) y Gabriel Rojas por Acuña (A), 30' José López por Almada (A) y Exequiel Palacios por Mac Allister (A), 32’ Sidi Yacoub por Ngom (M), Moctar El Id por Magassa (M) y Khadim Diaw por Abeid (M), 40’ Abdallahi Mahmoud por Ba y Souleymane Anne por Lekoueiry (M).

La previa

La AFA debió conseguir dos rivales a contrarreloj para poder disputar cotejos de preparación pensando en el Mundial. Al no ponerse de acuerdo entre AFA-Conmebol y UEFA, sumando al conflicto en Medio Oriente, es que los cotejo con España, y posteriormente con Qatar, ambos planificados en el estadio Lusail, debieron ser remplazados, en primer turno con Guatemala, juego que también se suspendió, y finalmente quedó determinado con Mauritania y Zambia.

La última ventana FIFA servirá para que Scaloni termine de definir la lista de quienes estarán en el Mundial. Si bien los rivales no son de “peso”, para el DT campeón del mundo en el 2022 es importante verlos trabajando con el resto del plantel.

Franco Mastantuono y Lionel Messi con la nueva camiseta alternativa de la Argentina.

En lo futbolístico, Lionel Messi comenzará como alternativa desde el banco de suplentes. En su lugar iniciará Nicolás Paz, el nombre que encabeza la renovación desde el campeonato del mundo. De esta manera, Nico González y Thiago Almada acompañarán a Julián Álvarez.

En la defensa, la duda está en quien acompaña a Cristian “Cuti” Romero, si Marcos Senesi o Lucas Martínez Quarta, mientras que Nicolás Tagliafico le ganaría la pulseada a Marcos Acuña.

En frente estará Mauritania, seleccionado africano que estuvo lejos de clasificar a la gran cita mundialista, en sus eliminatorias quedó eliminado en primera ronda donde acumuló apenas 7 puntos en el Grupo B, por detrás de Senegal (24) y de Congo (22) que disputa el Repechaje.

Será el primer enfrentamiento oficial entre ambos seleccionado en mayores. El historial de Argentina ante los equipos africanos es de 20 triunfos en 27 cotejos disputados.

El antecedente curioso ante el rival africano de esta noche se da en el Torneo en L´Alcúdia del 2019, competencia que Argentina ganó y significó el boleto a Scaloni para la selección mayor, y el inicio de la etapa gloriosa e histórica para la celeste y blanca. En aquella oportunidad, el Sub 18 superó a Mauritania por 4-1, juego donde estuvo presente el hoy mediocampista de Chelsea: Enzo Fernández.