A horas del primer amistoso que la Selección Argentina disputará ante Bolivia, Lionel Scaloni habló sobre su continuidad en conferencia de prensa y expresó que le gustaría renovar. El entrenador tocó varios temas en diálogo con los medios en el predio de Ezeiza, y dejó en claro "las ganas de renovar" pensando en su futuro al frente de la Albiceleste.

La consulta estaba enfocada en su futuro, y el DT dejó en claro su posición de buscar una renovación, y así lo planteó: "Hay predisposición de ambas partes para renovar. Después de la final tuve que repensar y analizar el tema deportivo, que es fundamental. Qué nos queda, que es lo que viene... y la verdad estamos ilusionados con eso. Si no veía la posibilidad de poder competir y armar algo lindo no hubiera abierto la chance de poder sentarme a hablar".

La continuidad de Scaloni luego de que su contrato se cumpla el próximo 31 de diciembre parecía lejana, sin embargo el tema se reflotó en la previa de esta fecha FIFA y ya comenzaron las conversaciones con Claudio Tapia para extender el vínculo. Después de sus declaraciones luego de la final del Mundial 2026 ante España en las que daba la sensación de un fin de ciclo, el Gringo reconoció hace unos días que tiene ganas de continuar, algo que volvió a quedar claro en esta conferencia.

Scaloni habló en conferencia y dejó en claro su voluntad de renovar con Argentina.

En otro de los temas importantes de la rueda de prensa, Scaloni habló del recambio post Lionel Messi. El DT dejó en claro lo que perderá Argentina con el retiro de la Pulga pero se mostró entusiasmado con el material que hay para la reconstrucción: "Un jugador como él es indispensable en cualquier equipo, pero por suerte en los partidos que no estuvo el equipo respondió y hay chicos que pueden aportar". Además, dio indicios de que probará cosas en estos tres amistosos: "Para eso están estos partidos, para probar. Se puede jugar con dos o tres delanteros, con tres centrales... distintas cosas que después pueden valer para el futuro, pero sin olvidarnos de que nuestro fútbol pasa a través de tener la pelota".

Por último, Scaloni confirmó que Messi "se sumará el fin de semana, después del partido del 3 de octubre", para lo que será su encuentro de despedida de la Selección Argentina, aunque bromeó un poco sobre la chance de que pueda jugar ante Burkina Faso: "Si quiere venir a jugar, no tengo problema". Recordemos que en ese partido también estará Rodrigo De Paul, que no fue citado para los otros encuentros de esta convocatoria, y Giovani Lo Celso, además de Nicolás Otamendi, que también dijo adiós a la Albiceleste post Mundial 2026 pero formará parte de la despedida de Leo.

Los nuevos capitanes

En la conferencia, Scaloni aprovechó también para anunciar a los tres nuevos capitanes de la Selección. Ya sabiendo que Messi y Otamendi, primer y segundo capitán, se retiran de la Albiceleste, los que dieron el paso adelante fueron Cristian Romero, como ya había sido anunciado, en tanto que Dibu Martínez será el segundo capitán y Lautaro Martínez el tercero.