Una conferencia, una pregunta y una respuesta que millones de argentinos esperan escuchar. Lionel Scaloni volverá a sentarse frente a los micrófonos este jueves 12 de noviembre y, más allá de los amistosos que tiene por delante la Selección Argentina, hay un tema que concentra toda la atención: su continuidad al frente del equipo campeón del mundo.

El entrenador brindará una conferencia de prensa desde las 15 en el predio de Ezeiza de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en la previa del amistoso que la Albiceleste disputará este viernes, desde las 20, frente a Uruguay en La Bombonera. El martes, en tanto, tendrá su segundo compromiso ante Costa Rica, en Córdoba.

Sin embargo, las consultas difícilmente se limiten a la preparación de esos encuentros. El futuro del técnico nacido en Pujato será uno de los grandes protagonistas de la jornada y existe expectativa por una posible confirmación de su renovación.

Si bien todavía no hubo un anuncio oficial, Scaloni habría llegado a un acuerdo con Claudio Tapia para extender su vínculo, que finaliza a fin de año. Según informó TyC Sports, la nueva propuesta contempla inicialmente dos temporadas más, con una opción de extender el contrato por otros dos años, lo que le permitiría continuar hasta el Mundial 2030.

De concretarse ese escenario, el entrenador tendría la posibilidad de conducir a la Argentina en una tercera Copa del Mundo consecutiva y formar parte de un proceso histórico que podría tener un condimento especial: uno de los partidos inaugurales de la próxima cita mundialista se disputará en nuestro país.

De las dudas iniciales a una historia inolvidable

La historia de Scaloni al frente de la Selección tuvo un comienzo que pocos imaginaban. Llegó al cargo sin antecedentes como entrenador principal de un seleccionado mayor y con cuestionamientos sobre su capacidad para conducir un plantel repleto de figuras.

Con el tiempo, no solamente consiguió consolidarse en el puesto, sino que construyó un equipo que marcó una época. La Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024 fueron algunos de los grandes hitos de un ciclo que también tuvo la final perdida en la última Copa del Mundo.

Pero su trabajo no se explica únicamente por los títulos. La construcción de un grupo unido, la identificación de los futbolistas con una idea y el respaldo que consiguió dentro del vestuario fueron aspectos centrales de un proceso que transformó a la Albiceleste.

Ahora, todas esas conquistas parecen abrirle la puerta a una nueva etapa. Incluso, la intención sería conservar el mismo cuerpo técnico que lo acompañó durante estos años, aunque Walter Samuel había manifestado su intención de iniciar un camino como entrenador principal.

La respuesta que todos esperan podría llegar esta misma tarde. Scaloni tendrá la palabra y, mientras la Selección se prepara para volver a jugar, la pregunta que sobrevuela Ezeiza es una sola: ¿seguirá al mando de la Argentina hasta 2030?