Mientras Lionel Messi continúa agrandando su leyenda en la Copa del Mundo, una historia que permanecía en la intimidad salió a la luz y rápidamente captó la atención del ambiente futbolero. Miroslav Klose, máximo goleador en la historia de los Mundiales durante más de una década, reveló que mantuvo una emotiva charla telefónica con el capitán argentino gracias a una gestión especial de Lionel Scaloni.

El exdelantero alemán, que marcó una época con la camiseta de su selección y conquistó el Mundial de Brasil 2014, contó que fue el propio entrenador argentino quien organizó el contacto luego de que Messi alcanzara una de las marcas históricas que lo tenían como protagonista.

“Lionel Scaloni fue mi compañero en la Lazio. Siempre estamos en contacto”, explicó Klose durante una entrevista. Pero la revelación llegó inmediatamente después, cuando contó cómo nació la inesperada conversación con el rosarino: “Él organizó una llamada entre Messi y yo. Fue muy emocionante”.

La confesión generó repercusión porque pone en escena a tres protagonistas centrales de la historia reciente del fútbol mundial. Por un lado, Messi, que sigue pulverizando récords y acumulando capítulos dorados en su carrera. Por otro, Klose, dueño de una marca que parecía inalcanzable durante años. Y en el medio, Scaloni, quien una vez más apareció como un actor silencioso detrás de una situación cargada de simbolismo.

El alemán reconoció que había compartido varios enfrentamientos con el astro argentino dentro de una cancha, siempre en un marco de admiración mutua. Sin embargo, aseguró que nunca habían tenido la oportunidad de mantener una conversación tan extensa y personal.

“Nos cruzamos muchas veces jugando, siempre con respeto. Pero esa fue la primera vez que pudimos hablar tanto tiempo fuera del campo”, explicó Klose, quien destacó la humildad y cercanía del capitán argentino durante toda la charla.

La historia tuvo además un detalle que terminó de convertir el momento en algo inolvidable para el exgoleador germano. Según reveló, Messi le hizo una promesa especial que espera cumplir en los próximos días.

“Me dijo que me iba a enviar una camiseta autografiada”, confesó Klose, dejando en evidencia el vínculo de respeto que existe entre dos futbolistas que marcaron una era en los Mundiales.

La revelación llegó en pleno desarrollo de una nueva Copa del Mundo, con Messi como gran protagonista y todavía escribiendo páginas históricas para la Selección Argentina. Y detrás de ese encuentro entre dos gigantes del fútbol apareció Scaloni, el hombre que logró conectar a dos leyendas separadas por camisetas, generaciones y récords, pero unidas por el respeto y la admiración mutua.