El regreso de la Selección argentina al país estuvo marcado por el cariño de miles de hinchas, pero también por una de las imágenes que más repercusión generó tras el Mundial: la bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" que los futbolistas exhibieron luego de la victoria frente a Inglaterra, un gesto que había despertado interrogantes debido a las estrictas normas impuestas por la FIFA y el país anfitrión sobre la exhibición de mensajes políticos o bélicos.

En ese contexto, Lionel Scaloni fue consultado por primera vez sobre la situación y llevó tranquilidad. "No nos dijeron nada", respondió de manera breve, descartando que la delegación argentina hubiera recibido algún tipo de advertencia o sanción por la bandera que protagonizó una de las postales más comentadas del certamen.

El entrenador también fue consultado sobre otro de los episodios que generó múltiples especulaciones en las redes sociales: la arenga de Lionel Messi en la puerta del vestuario después del triunfo sobre Inglaterra. Sin entrar en detalles, Scaloni fue contundente: "No sé nada de eso", respondió, sin alimentar las teorías que circularon en los últimos días.

Más allá de la controversia, el técnico prefirió poner el foco en el recorrido de su plantel y destacó el compromiso mostrado durante toda la Copa del Mundo.

"Lo más importante es que los chicos se brindaron al máximo y dieron una muestra de carácter", aseguró. Y enseguida dejó un mensaje pensando en el futuro de la Albiceleste: "Ojalá que el día de mañana, el que tenga que venir a la Selección dé el máximo".

Scaloni también valoró el legado que dejó este grupo de futbolistas, al que convirtió en uno de los más exitosos de la historia del fútbol argentino.

"Lo más importante es la conexión del equipo. Lo que ha dejado este equipo es algo muy lindo para la gente", expresó. Luego, visiblemente emocionado, agregó: "Este es un lugar soñado. Ni en mi mejor sueño hubiese pensado estar acá. La Selección es lo máximo para cualquier futbolista".

El entrenador tampoco ocultó su emoción por el recibimiento que tuvo el plantel en su regreso al país. "Fue impresionante y muy lindo", señaló, antes de remarcar una actitud que, según él, también distingue al fútbol argentino: "En la derrota también somos nobles".

Uno de los temas que más expectativa genera es su continuidad al frente del seleccionado. Sin embargo, Scaloni volvió a esquivar cualquier definición. Tras la derrota en la final del Mundial había reconocido que evaluaría dar un paso al costado una vez finalizado su contrato, y ahora optó por mantener el mismo perfil.

Por el momento, el entrenador seguirá al frente del equipo durante las dos ventanas internacionales previstas antes de fin de año. Recién después de esos compromisos tomará una decisión definitiva sobre su futuro.

Desde que asumió en 2018, luego de la salida de Jorge Sampaoli tras el Mundial de Rusia, Scaloni transformó por completo la historia reciente de la Selección argentina. Bajo su conducción conquistó las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima y el histórico Mundial de Qatar 2022, además de devolverle una identidad futbolística que volvió a ilusionar a todo un país.