Ya recuperado de aquel momento emotivo post partido en el que Argentina le ganó 3-2 a Egipto, Lionel Scaloni destacó la entrega y la resiliencia de la Selección Argentina en conferencia de prensa. El conductor argentino, que no pudo contener las lágrimas tras el vistazo final, dio sus sensaciones del encuentro que la Albiceleste le ganó épicamente a los Faraones.

"La magnitud de lo de hoy es comparable con muchísimas cosas grandes que hemos vivido con este equipo. Muy emocionado, la frase de Leo (Messi) que dice que nunca este equipo va a dejar tirada a su gente, es literal", dijo en referencia de a la emoción que trajo la remontada. "Ya me dicen "La Llorona", pero no me importa. Vivir estas emociones para mí, para Walter (Samuel), para Pablo (Aimar), el Ratón (Ayala) es increíble. Creo que la mayoría que ha jugado al fútbol se hizo entrenador por cosas como la de hoy", expresó, ya un poco más calmado tras una jornada inolvidable.

Sobre el partido y sus dificultades, destacó a los egipcios pero también resaltó la actitud de Argentina, aún si no hubiera conseguido la victoria: "Egipto es un muy buen equipo, pero siento que siempre el partido fue nuestro. Ellos tuvieron dos o tres ráfagas. Yo creo que si hay que perder, prefiero perder así. Hay maneras y maneras, pero este equipo siempre da la cara", subrayó el Gringo.

Por último, destacó la actuación de Lionel Messi y contó de la manera que habló de él en el vestuario: "De Leo ya no sé qué decir. Hablé en el vestuario de él un minuto a los compañeros, y no por este Mundial sino para lo que venga en el futuro: es para que lo tomen como ejemplo. Es maravilloso, porque podría haber dicho "erré el penal, y se acabó", pero la sigue pidiendo, vuelve a intentar. Se me pone la piel de gallina".