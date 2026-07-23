Sebastián Domínguez está listo para volver al ruedo en el fútbol argentino. Después de una experiencia que dejó más dudas que certezas en Vélez y de continuar su carrera fuera del país, el entrenador tiene todo encaminado para convertirse en el nuevo director técnico de Central Córdoba de Santiago del Estero, que necesitaba encontrar rápidamente un reemplazante tras la salida de Lucas Pusineri.

La dirigencia del Ferroviario aceleró las negociaciones durante las últimas horas y encontró en el ex defensor el perfil elegido para encabezar una nueva etapa deportiva. Si bien restan algunos detalles formales para oficializar el acuerdo, ambas partes ya alcanzaron un entendimiento y su desembarco en Santiago del Estero es inminente.

Para Domínguez, la oportunidad representa mucho más que un simple regreso a la Liga Profesional. Será la posibilidad de reconstruir su imagen como entrenador luego de un ciclo breve y turbulento en Vélez, donde los malos resultados precipitaron una salida anticipada que estuvo lejos de las expectativas generadas en su llegada. Aquella experiencia en Liniers terminó rápidamente y dejó al ex zaguero obligado a buscar nuevos horizontes para continuar su desarrollo como director técnico.

Tras su paso por el exterior, el entrenador de 45 años vuelve al país con el desafío de conducir a un Central Córdoba que intenta consolidarse en la máxima categoría y recuperar protagonismo en el plano local. La salida inesperada de Pusineri, quien dejó el cargo por cuestiones personales a pocos días del inicio del Torneo Clausura, obligó a los dirigentes santiagueños a moverse con rapidez para encontrar un sucesor.

Mientras se definía la contratación, el plantel quedó bajo las órdenes del cuerpo técnico que acompañaba al entrenador saliente. Sin embargo, la intención de la dirigencia siempre fue cerrar cuanto antes la llegada de un nuevo conductor para comenzar a trabajar sobre una idea de juego y afrontar el semestre con objetivos claros.

Domínguez asumirá en un contexto de renovación. Central Córdoba también aprovechó el mercado de pases para reforzar su plantel con incorporaciones como Felipe Aguilar y Leonardo Sequeira, futbolistas que buscarán aportar experiencia y jerarquía a un equipo que pretende dar un salto de calidad.

Ahora, el ex defensor de Vélez, Estudiantes y la Selección Argentina tendrá una nueva oportunidad para demostrar sus condiciones en el banco de suplentes. En Santiago del Estero lo esperan con la misión de darle identidad al equipo, encontrar regularidad y convertir al Ferroviario en un rival competitivo dentro de un torneo que promete ser exigente desde la primera fecha.