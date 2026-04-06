Por la 13ª fecha de la zona A en el Torneo Apertura 2026, Newell´s derrotó 3 a 1 a Central Córdoba en Santiago del Estero y encontró algo de aire en la pelea por la Permanencia en la Liga Profesional.

El equipo rosarino que dirige Frank Darío Kudelka se va quedando sin margen con el paso de las fechas, no porque la definición esté cerca en términos de calendario, pero sí respecto a un rendimiento colectivo muy malo de la mano de un presente institucional conflictivo.

Su último mal paso por la Copa Argentina, firmando la eliminación en primera ronda (32avos de final) contra Acassuso de la Primera Nacional puso las cosas aún más apremiantes y hasta la continuidad del nuevo técnico fue puesta en duda luego de semejante golpe deportivo.

De ahí que el primer gol de la noche en el Madre de Ciudades por parte de Franco García a los 10 minutos de juego haya sido tan importante. Un desborde Saúl Salcedo por la derecha con centro atrás fue la asistencia ideal para el delantero que tocó de frente al arco.

El cierre de la primera parte no podría haber sido más positivo para el visitante que amplió la cuenta a los 40 con el aporte de Oscar Salomón de cabeza y bajo la lluvia, nuevamente en el corazón del área del Ferroviario.

Por si no fuera lo suficientemente favorable el primer período para el visitante, Juan Pignani vio la roja en la formación de Lucas Pusineri que tampoco atraviesa el mejor momento. De manera irresponsable, el defensor de los norteños fue a disputar una pelota con un planchazo a la altura de la cabeza de propio Salomón que por centímetros no sufrió el impacto.

A pesar de estar en inferioridad numérica, Central Córdoba se las ingenió para llegar al descuento. A los 19 de la segunda parte, Diego Barrera puso el descuento después de una serie de defectuosos despejes que dejaron la pelota dentro del área grande y tras el pique encontró al delantero para sacar el remate de derecha..

Aferrado a una victoria clave, Newell's decidió defenderse y el Ferroviario fue como pudo hacia adelante en búsqueda de un empate que nunca llegó porque a falta de 1 minuto para cumplirse el tiempo reglamentario, el ingresado Francisco Scarpeccio marcó el tranquilizador 3 a 1 con que se terminó la velada.