Lali Espósito y Pedro Rosemblat ya tienen fecha para dar uno de los pasos más importantes de su relación. Después del compromiso que concretaron durante el verano y de la reciente despedida de soltera de la cantante en las playas de Brasil, comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre la celebración que preparan.

La información fue revelada por Pepe Ochoa en LAM, el programa conducido por Ángel de Brito por América TV. Según contó el panelista, la pareja eligió el viernes 30 de octubre para celebrar su casamiento y ya avanzó con varios aspectos fundamentales de la organización.

A pesar de la enorme popularidad de la cantante, la celebración tendrá una cantidad de invitados relativamente acotada. De acuerdo con lo informado en el programa, serán entre 150 y 200 personas, aunque la intención es que la fiesta tenga una producción importante y esté a la altura de una ocasión tan especial para Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

“Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan el viernes 30 de octubre”, confirmó Ochoa al aire. Además, anticipó que se tratará de una ceremonia íntima, aunque con una fiesta de gran despliegue: “Me hablaron de entre 150 y 200 personas. Muy chiquita para lo que es Lali, va a ser a todo trapo”.

Uno de los detalles que más llamó la atención tiene que ver con la elección gastronómica. Lejos de apostar por preparaciones sofisticadas, Lali Espósito y Pedro Rosemblat optaron por un menú con platos clásicos de la cocina argentina. La decisión ya estaría cerrada luego de una reunión con el servicio de catering.

“Ya contrataron al catering. La semana pasada fueron a una reunión y ya cerraron todo. No va a haber nada elaborado a nivel plato sino que quieren cosas simples y bien argentas”, explicó Pepe Ochoa sobre la propuesta que eligieron para agasajar a sus invitados durante la noche.

¡Casamiento más que confirmado!

La comida tendrá como protagonistas a algunos de los grandes clásicos nacionales. “En la entrada va a haber picada y asado y la idea es que el plato principal sea algo como milanesas con puré”, detalló el panelista. Mientras tanto, el lugar elegido para realizar el festejo continúa siendo uno de los secretos mejor guardados de la boda.

En paralelo con los preparativos, Lali Espósito también habló recientemente sobre su vínculo actual con China Suárez, su excompañera de Casi Ángeles, durante una entrevista con Martín Cirio. “Con la China siempre se arma quilombo cuando digo que no somos amigas en este momento de la vida”, señaló la artista, quien aclaró que existe cariño pese a que ya no comparten la cotidianeidad. Sobre su relación, agregó: “A ella la quiero y siempre le deseo lo que sea la alegría para ella”.