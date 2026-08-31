Antonela Roccuzzo volvió a demostrar por qué es una de las referentes de moda más observadas del mundo del espectáculo. Durante su presencia en el US Open, en Nueva York, apostó por una propuesta sporty chic que rápidamente llamó la atención de sus seguidores y generó una lluvia de elogios en las redes sociales.

Para la jornada deportiva, la esposa de Lionel Messi eligió una combinación de tonos claros y oscuros que mantuvo el equilibrio entre comodidad y sofisticación. El conjunto estuvo compuesto por un crop top blanco de breteles anchos y un pantalón de sastrería de tiro alto y corte wide leg, una silueta que se convirtió en una de sus elecciones habituales.

El elemento deportivo apareció con una campera bomber azul de Adidas, intervenida con franjas blancas. La elección no fue casual, ya que Antonela Roccuzzo es una de las embajadoras de la reconocida marca alemana. Para completar la propuesta, sumó anteojos de sol negros de formato rectangular, que luego se quitó durante las fotografías.

Los detalles fueron protagonistas del estilismo. La empresaria llevó sandalias negras acharoladas, con punta abierta y taco aguja, y agregó un llamativo accesorio que aportó color al conjunto: una minicartera verde de Hermès. Se trató de un modelo Kelly, una de las piezas más reconocidas de la tradicional firma francesa.

El bolso elegido por Antonela Roccuzzo es, además, uno de los grandes objetos de deseo dentro del universo de la moda de lujo. Dependiendo de sus características, materiales y tamaño, un modelo Kelly puede alcanzar valores muy elevados, especialmente en el mercado de reventa, donde algunas unidades llegan a cotizaciones de decenas de miles de dólares.

Las joyas también tuvieron un papel central. La referente argentina incorporó piezas de Tiffany & Co., marca con la que mantiene un vínculo como figura de sus campañas, y apostó por una combinación de oro blanco y diamantes. Gargantilla, brazalete y aros se encargaron de sumar brillo sin romper con la estética general.

En cuanto al beauty look, Antonela Roccuzzo mantuvo una de sus fórmulas más reconocibles: cabello suelto, raya lateral y ondas naturales. El maquillaje siguió una línea clásica, con tonos neutros, delineado, máscara de pestañas, contorno, rubor y labios nude para acompañar el outfit sin quitarle protagonismo.

Las imágenes compartidas por Antonela Roccuzzo en Instagram no tardaron en generar repercusión y entre los comentarios apareció Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo. La modelo española elogió a la argentina con un breve mensaje que rápidamente llamó la atención: “Re guapa”, acompañado por emojis de corazones.