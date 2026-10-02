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DEPORTE Y TURISMO

La segunda edición del Duatlón Loncopué 2026 Reto Cordillerano se realizará este domingo

La prueba será sobre una distancia de 40 kilómetros junto al río Agrio, con un recorrido que combinará trail y mountain bike.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 02 de octubre de 2026 a las 16:50
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Duatlón Loncopué 2026: competencia de 40 kilómetros en la cordillera

Este domingo 4 de octubre, la localidad de Loncopué será escenario de la segunda edición del Duatlón Loncopué 2026 Reto Cordillerano, que tendrá como uno de sus epicentro al río Agrio, una competencia que combinará deporte y paisaje cordillerano. 

La prueba esta prevista sobre un recorrido total de 40 kilómetros, dividido en tres etapas, 5 kilómetros de trail, 30 kilómetros de mountain bike y otros 5 kilómetros de trail.

El trazado fue modificado respecto de la primera edición a partir de los pedidos de los corredores, con más senderos y sectores pensados para darle mayor variedad al recorrido. 

El tramo de mountain bike tendrá subidas, bajadas y senderos a orillas del río Agrio, mientras que en uno de los sectores de trail los participantes atravesarán el río.

 

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La competencia está destinada a personas desde los 16 años y se puede participar de manera individual o en duplas. A fines de agosto, la organización ya había informado que había más de 150 inscriptos. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta este viernes  2 de octubre a las 20. La entrega de kits será el sábado 3 de octubre, en la previa de la competencia.

Además de la clasificación deportiva, habrá más de 40 premios y se sortearán dos bicicletas entre los participantes. Cada corredor recibirá con su kit un número para participar de los sorteos.

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