Este domingo 4 de octubre, la localidad de Loncopué será escenario de la segunda edición del Duatlón Loncopué 2026 Reto Cordillerano, que tendrá como uno de sus epicentro al río Agrio, una competencia que combinará deporte y paisaje cordillerano.

La prueba esta prevista sobre un recorrido total de 40 kilómetros, dividido en tres etapas, 5 kilómetros de trail, 30 kilómetros de mountain bike y otros 5 kilómetros de trail.

El trazado fue modificado respecto de la primera edición a partir de los pedidos de los corredores, con más senderos y sectores pensados para darle mayor variedad al recorrido.

El tramo de mountain bike tendrá subidas, bajadas y senderos a orillas del río Agrio, mientras que en uno de los sectores de trail los participantes atravesarán el río.

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La competencia está destinada a personas desde los 16 años y se puede participar de manera individual o en duplas. A fines de agosto, la organización ya había informado que había más de 150 inscriptos. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta este viernes 2 de octubre a las 20. La entrega de kits será el sábado 3 de octubre, en la previa de la competencia.

Además de la clasificación deportiva, habrá más de 40 premios y se sortearán dos bicicletas entre los participantes. Cada corredor recibirá con su kit un número para participar de los sorteos.