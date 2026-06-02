La segunda edición del Bardas Margen Sur MTB que tendrá como epicentro la zona de bardas de Fernández Oro se llevará a cabo el venidero 30 de agosto de este 2026.

La primera edición de la prueba se realizó con éxito, lo que augura una presencia importante de deportistas para la competencia que se avecina.

Las distancias previstas serán de 35 kilómetros en la categoría Promocionales, en damas, A hasta 29 años, B 30 a 39 años, C 40 a 49 años y D 50 a 59 años. En caballeros, A hasta 29 años, B 30 a 39 años, C 40 a 49 años y D 50 años y más.

Y sobre una distancia 50 kilómetros en la divisional Competitivos, damas Elite 19 a 29 años, damas Master A 30 a 39 años, damas Master B 40 a 49 años y damas Master C 50 a 59 años.

En tanto, juveniles 16 a 18 años, Elite 19 a 29 años, Master A1 30 a 34 años, Master A2 35 a 39 años, Master B1 40 a 44 años, Master B2 45 a 49 años, Master C1 50 a 54 años, Master C2 55 a 59 años, Master D1 60 a 64 años y Master D2 65 a 69 años.

La premiación será del primero al quinto puesto en Promocionales y del primero al tercero en Competitivos, se entregarán medallas finisher para todos los participantes.

Precios de Inscripcion Primer Plazo (50 cupos) de 40.000 pesos.