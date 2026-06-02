El crimen de Agostina Vega generó una cadena de mensajes públicos que atravesó distintos ámbitos y también llegó al entorno de la Selección argentina. Muri López Benítez, esposa de Lisandro Martínez, se sumó al pedido de justicia con una publicación que apuntó contra la violencia de género y la mirada social sobre las víctimas.

La historia fue compartida en su cuenta de Instagram, pese a que Muri López Benítez vive desde hace años en Inglaterra junto al defensor del Manchester United. La publicación llamó la atención porque volvió a mostrar su interés por temas sensibles de la realidad argentina, aun estando lejos del país.

El mensaje que replicó pertenecía al perfil @lic.danimemi y fue directo contra los discursos que responsabilizan a las víctimas por lo que les sucede. “El problema no es que Agostina salió de noche. El problema es que vivimos en una cultura que produce femicidas y luego busca la falla en la víctima. Mientras sigamos ahí, van a seguir matando. JUSTICIA POR AGOSTINA y por todas”, decía la placa.

La reacción de la esposa de Lisandro Martínez no pasó inadvertida porque el caso de Agostina Vega provocó una fuerte conmoción nacional. La adolescente fue hallada sin vida en Córdoba y, desde entonces, distintas figuras públicas comenzaron a compartir pedidos de justicia, mensajes de acompañamiento y reclamos contra la violencia machista.

No es la primera vez que Muri López Benítez utiliza sus redes para expresar una postura sobre temas sociales o políticos vinculados a la Argentina. En 2023, después del triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales, también había compartido una reflexión sobre el futuro del país y la necesidad de que a la nueva gestión le fuera bien.

Muri López Benítez es la esposa de Lisandro Martínez.

En aquel momento, la influencer había reconocido que “no comparte” muchas miradas del mandatario, aunque eligió plantear un deseo de unidad. “No comparto muchas cosas pero espero poder decir más adelante que estuve equivocada, que todo fue un éxito”, expresó entonces, en un mensaje que también había generado repercusión entre sus seguidores.

Ahora, su publicación por Agostina Vega volvió a ubicarla en una conversación pública de alto impacto. Sin agregar demasiadas palabras propias, Muri López Benítez eligió amplificar un reclamo que apunta a un punto concreto: dejar de buscar explicaciones en la conducta de las víctimas y exigir justicia frente a una violencia que sigue golpeando.