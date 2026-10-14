Argentina jugará eliminatorias de básquet en Zárate, no en Mar del Plata

A fines de noviembre se esperaba que la Selección argentina de básquet jugara sus dos partidos claves en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata luego del disputado semanas atrás ante Puerto Rico por las eliminatorias al mundial Qatar 2027.

Sin embargo, por cuestiones “logísticas”, la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB) anunció que esos encuentros serán en el Espacio DAM de la localidad de Zárate. Argentina apuntará a quedarse con la clasificación al certamen ecuménico que se jugará en Asia en la quinta ventana de eliminatorias, ante Bahamas y Canadá.

Esos partidos, programados para el 26 y 29 de noviembre se iban a disputar en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata. Sin embargo, en los últimos días hubo un cambio de planes.

Es que la propia CAB confirmó un cambio de sede. Pasará a jugarse en el Espacio DAM de la localidad bonaerense de Zárate. ¿Los motivos? Según un comunicado, señalaron que la decisión no tiene que ver con el estado de las instalaciones o con la gestión privada actual del Polideportivo, sino “motivos estrictamente logísticos en pos de optimizar la puesta a punto del plantel los días previos, así como también sus arribos y partidas del país.

El Espacio DAM, cabe mencionar, es un polideportivo de carácter municipal que también está concesionado por una empresa, según publicó el sitio La Voz de Zárate, y allí suelen jugar las selecciones nacionales de la Confederación Argentina de Básquetbol.

En estos dos encuentros el equipo de Pablo Prigioni podría lograr la clasificación. Es que llega con un récord de 6 victorias y 2 derrotas, está detrás de Canadá (8-0) y Uruguay (6-2). Es decir, por el momento está entre los tres clasificados aunque también podría asegurarse una plaza en Qatar 2027 si termina las eliminatorias como mejor cuarto de los dos grupos.

Las eliminatorias para Argentina terminarán en 2027 con partidos de visitante ante Puerto Rico el 26 de febrero de 2027 y Bahamas se anunció para el 1 de marzo del año venidero.