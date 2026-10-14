Regreso del karting al Noni Erdozain de Zapala en octubre

El kartódromo Noni Erdozain de Zapala avanzó con las obras de recuperación y ya tiene fecha confirmada para volver a recibir al karting provincial. El ProKart de Neuquén confirmó que se regresará al circuito en octubre, el sábado 24 y 25 en el marco de la octava fecha del campeonato de la divisional del 2026.

Durante una recorrida por el predio, el presidente de la Asociación de Pilotos ProKart de Neuquén, Charly del Río, destacó el avance de los trabajos y aseguró que el resultado superó sus expectativas. “Yo esperaba la mitad. Con la mitad éramos felices”, expresó Del Río al observar las tareas realizadas en los últimos meses.

Flyer de la fecha del Prokart en Zapala

Qué obras se realizan en el circuito

La recuperación del histórico autódromo, ubicado sobre la Ruta Nacional 40, incluyó trabajos en distintos sectores del predio. Entre las obras se encuentran la construcción de boxes, un playón destinado a las verificaciones técnicas, el sector de pregrilla, el alambrado perimetral y un acceso único.

Además, el Municipio trabaja junto a la Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala (CEEZ) para avanzar con el tendido eléctrico, mientras que el EAMSeP ejecuta una perforación destinada a garantizar el abastecimiento de agua.

El ProKart prepara su regreso

Para la organización, la recuperación del Noni Erdozain puede convertir a Zapala en un punto estratégico para el desarrollo del karting en Neuquén. La ubicación de la ciudad permitiría reunir a pilotos del norte y del sur de la provincia y consolidar al circuito como una de las alternativas para las competencias del calendario provincial.

“Me emociona que la provincia de Neuquén vuelva a tener un kartódromo”, sostuvo Del Río. El dirigente también anticipó que el ProKart buscará realizar al menos dos o tres visitas anuales a Zapala y trabajar para incorporar nuevamente una fecha en abril.

La expectativa es reunir más de 150 kartings, además de pilotos, equipos y acompañantes que llegarán a Zapala y permanecerán varios días en la ciudad. Con las obras, el regreso de las competencias, ya está confirmado. De esta manera, el Noni Erdozain comenzará a recuperar su lugar dentro del automovilismo neuquino.