La parrilla encendida, el plantel reunido y la despedida de Kansas marcaron una de las postales más íntimas de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Antes de viajar para disputar la semifinal frente a Inglaterra, los jugadores y el cuerpo técnico compartieron un último asado en la ciudad que los acompañó durante gran parte de la Copa.

El encargado de mostrar ese momento fue Claudio “Chiqui” Tapia, quien publicó un video desde la concentración y dejó ver parte de la preparación del encuentro. “Primer objetivo cumplido. 45 días en Kansas, vamos a preparar el asado, el último de Kansas, para los campeones del mundo. Ahora viene lo mejor”, expresó el presidente de la AFA mientras recorría el lugar.

La comida no fue un detalle menor dentro de la rutina del grupo. Desde el inicio del ciclo de Lionel Scaloni, los asados forman parte de una manera de construir convivencia, confianza y pertenencia dentro del plantel. En plena competencia mundialista, ese tipo de encuentros funciona como una pausa emocional antes de volver a concentrarse en el próximo desafío.

Emiliano Martínez también se sumó a la intimidad del momento desde sus redes sociales. En una historia de Instagram, el Dibu mostró a Diego Iacovone, el cocinero del plantel, presentando con humor el menú elegido para la despedida: "Hoy tenemos entraña, asado, costilla. Todo light como siempre".

La escena conectó directamente con una reflexión que Scaloni había hecho en la previa del partido ante Inglaterra. El entrenador volvió a remarcar que estos momentos tienen un valor especial para los futbolistas, más allá de lo que suceda dentro de la cancha. "No nos vamos a cansar de decirles que esos son los mejores momentos de todos, con diferencia. Eso y los festejos como el otro día ante Egipto, obvio. Son momentos únicos que no van a volver a vivir", aseguró.

Para el técnico, la unión del grupo también se sostiene en esas situaciones simples que remiten a la vida de cualquier vestuario. "El otro día me senté en la conferencia de prensa y dije que soy entrenador por eso, no porque me guste el 4-3-3. Me gusta volver a vivir estar en un grupo, estar con compañeros, comer un asado, jugar al truco, que es lo que hicimos toda la vida", explicó.

Así, la Selección Argentina cerró su etapa en Kansas con una imagen cargada de identidad. Con la semifinal frente a Inglaterra por delante, el último asado dejó una señal clara del clima interno del plantel: calma, unión y la ilusión intacta de seguir avanzando en el Mundial.