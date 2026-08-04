La Selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni, podría tener el reencuentro con la hinchada luego del subcampeonato obtenido frente a España en la pasada Copa del Mundo 2026, realizada en Estados Unidos, Canadá y México.

Desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tendrían decidido jugar tres encuentros en la ventana de los amistosos internacionales FIFA, la cual se jugaría entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre y permite jugar hasta 4 partidos.

Sin confirmación oficial de los rivales y fechas, desde la casa madre del fútbol argentino estarían evaluando jugar dos de esos partidos en China y uno en Buenos Aires para que los seleccionados por Lionel Scaloni y su cuerpo técnico vuelvan a jugar un partido frente a los hinchas.

Esto se debe a que varios jugadores de la "Scaloneta" no volvieron al país tras la final perdida en Nueva Jersey el pasado 19 de julio; en principio, la ausencia del capitán de la "Albiceleste", Lionel Andrés Messi, y de Rodrigo De Paul, que viajaron directo a Miami.

Otros nombres de los jugadores que no volvieron al país desde la obtención del subcampeonato son: el mediocampista del Chelsea Enzo Fernández; Julián Álvarez, en medio de la disputa con el Atlético de Madrid para una posible venta que quedó descartada; el delantero del Inter de Milán que no disputó ni un minuto en la final, Lautaro Martínez; los defensores Cristian "Cuti" Romero y Nahuel Molina; los arqueros suplentes del seleccionado, Gerónimo Rulli y Juan Musso; Nicolás Paz y Giuliano Simeone.

La Selección argentina regresó el lunes 20 de julio al país luego de su participación en el Mundial y vivió un recimiento de emoción por parte de los hinchas, que se acercaron a Ezeiza para agradecerle al equipo el esfuerzo realizado durante el torneo.

La delegación aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde fue recibida por la Banda de los Granaderos, que interpretó la canción “Muchachos”, convertida en un himno para los fanáticos de la Albiceleste.

Aunque no hubo festejos como los de un título, la bienvenida dejó en claro el cariño de los argentinos hacia la Selección. Miles de personas decidieron acercarse para agradecer el compromiso del plantel y acompañarlo en el regreso al país tras una nueva final mundialista.