Cerca de 60 judocas participaron del campus de judo que se realizó el fin de semana en instalaciones de la escuela EPET N°20 del barrio La Sirena de Neuquén Capital, dictado por la entrenadora nacional Laura Martinel. La actividad contó con una invitada especial, la destacada judoca Paula Pareto.

Pareto, campeona olímpica de los Juegos de Río de Janeiro 2016 en Brasil, brindó asesoramiento a los preseleccionados juveniles neuquinos que se están preparando para participar de los 33° Juegos Binacionales de la Araucanía, que se realizarán en la región chilena de Los Ríos desde el 25 al 31 de octubre, como así también a los deportistas Sub-14 que buscan ser parte de los seleccionados neuquinos el año próximo.

Entre los deportistas que participaron del campus se destacó Thiago Lucero, uno de los referentes del equipo masculino del preseleccionado de Araucanía y campeón nacional de cadetes en el certamen que se realizó el mes pasado en Villa Carlos Paz, Córdoba, e integrante de la selección argentina que a fines de agosto competirá en el Mundial de la categoría a realizarse en Guayaquil, Ecuador.

El entrenador del equipo masculino es Sebastián Alonso, quien viene de ganar la medalla de bronce en la categoría Senior en el mismo torneo Nacional en Córdoba.

“Es lindo que los deportistas puedan saber que del otro lado hay un gran equipo que apoya a este deporte y permite que gente con la experiencia de Laura (por la entrenadora Martinel), una de las mejores del mundo pueda venir a asesorarlos”, afirmó Pareto, quien participó de la clínica aportante su rica experiencia.

"La Peque" también elogió a la neuquina Lorena Briceño, deportista olímpica de Neuquén en los Juegos de Beijing 2008 y ganadora de dos preseas de bronces en Juegos Panamericanos (Canadá 1999 y Río de Janeiro 2007), quien actualmente se desempeña como entrenadora. “Ella, siempre lo digo, fue mi referente a seguir cuando empecé”, destacó. “No sólo por las cuestiones técnicas y tácticas sino por los valores de esfuerzo y perseverancia que han sido siempre un ejemplo para mí. No por nada es la capitana del equipo femenino”, destacó. “En lo personal estoy muy agradecida por esta invitación y contenta de saber que tienen un gran cuerpo de apoyo ya que no es normal contar con un equipo tan bueno como este”, afirmó.

La propuesta de incorporar a figuras nacionales para respaldar la preparación de los atletas neuquinos es impulsada por el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la Secretaría de Deportes.

"Para nosotros tener este tipo de personalidades que han hecho grande al deporte de nuestro país es un honor. Cómo también es un honor que tanto Paula (Pareto) y Laura (Martinel) puedan transmitir todos sus conocimientos a nuestros seleccionados", manifestó la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone.

La iniciativa es parte del trabajo que la cartera lleva adelante en conjunto con las federaciones con el fin de fortalecer el proceso de desarrollo deportivo de los atletas de los diferentes seleccionados que se preparan para participar del certamen binacional entre la Patagonia y las regiones del sur de Chile, competencia que anualmente reúne a más de 2500 deportistas.

Los Juegos de la Araucanía, además del judo, involucran a otras siete disciplinas de ambas ramas: fútbol, básquet, vóleibol, atletismo, natación, mountain bike y tenis de mesa, que este año concurrirá en carácter de invitada.