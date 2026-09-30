Inicia una nueva etapa en la Selección Argentina: el Post Messi. Este miércoles, la “Scaloneta” volverá a salir de Buenos Aires para jugar en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde se enfrentará con Bolivia, en una provincia donde el actual DT supo jugar su primer partido ante su gente.





De los 104 partidos que disputó Lionel Scaloni como DT de la selección, solo 7 fueron en el interior de Argentina. El cotejo de esta noche ante Bolivia marca el inicio de un nuevo proceso, ya sin Lionel Messi como capitán, y el retorno a la provincia cordobesa.

Formación inicial de Argentina ante México en el 2018





El reencuentro con el público argentino ocurrió el 17 de noviembre del 2018, cuando Argentina se enfrentó ante México con triunfo por 2-0, Ramiro Funes Mori, y Brizuela en contra, los tantos. De aquella convocatoria repiten hoy: Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico, Gio Lo Celso, Lautaro Martinez.

Tagliafico, capitán de la selección sin Messi

Posteriormente, en el 2022, la selección jugó ante Colombia en el mismo estadio con victoria por 1-0, el cotejo correspondiente a las eliminatorias rumbo al mundial de Qatar, que terminó ganando Messi y compañía.

Esta vez será con presentación con un aforo de 50% en las populares, producto de la sanción de FIFA por cantos homofobicos en el último Mundial. Ya son Messi , quien tendrá su último capítulo, semana próxima, en El Monumental.