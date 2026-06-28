Se disputa en Croacia el Mundial de Beach Handball, competencia que tiene a los seleccionados femenino y masculino metidos en las definiciones. Las Kamikazes lograron meterse en otra final del mundo, donde buscarán el título.

El seleccionado que dirige Leticia Brunati volvió a mostrar su potencial, logrando un sólido triunfo en semifinales ante España por 2-1, y con parciales de 23-18, 17-18 y 8-4 (shoot out).

Ahora irá por la revancha luego de caer en la definición de la cita mundialista de China, jugada en el 2024. Esta vez el turno será ante Dinamarca desde las 14hs.

Bonomi, clave el el seleccionado provincial

Se destacan dentro del plantel la capitana y referente Gisella Bonomi, neuquina que fue la figura en la semifinal con 12 goles. También dice presente de Neuquén Delfina Gratti.

Por otro lado, el seleccionado masculino no pudo con Alemania, y jugará por el tercer puesto ante los locales: Croacia, por un podio histórico para el equipo que mostró un gran crecimiento. Nicolás Millet, Lucas Coronel y Bautista Dirr las caras neuquinas dentro del equipo.