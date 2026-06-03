Con presencia neuquina, los seleccionados argentinos masculino y femenino de beach handball disputarán este mes el Mundial de Croacia. El certamen se desarrollará en simultáneo para ambas ramas del 23 al 28 de junio, en Zagreb. En la nómina están la goleadora Gisella Bonomi y Delfina Gratti en la rama femenina, en tanto que Nicolás Millet, Bautista Dirr y Lucas Coronel estarán en el seleccionado masculino.

De Neuquén, a representar a la Selección Argentina

Todos ellos contaron desde el comienzo de sus carreras con el acompañamiento del gobierno provincial a través del programa de becas Asistencia al Mediano y Alto Rendimiento que impulsa el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la secretaría de Deportes.

El certamen se desarrollará en la ciudad de Zagreb, pero antes ambos planteles viajarán a Alemania para disputar varios partidos amistosos en la ciudad de Ismaning, en el distrito de Múnich, Baviera, entre el 17 y el 20 de este mes.

Allí jugarán partidos amistosos ante los poderosos seleccionados alemanes en el tramo final de la preparación para el certamenecuménico, donde el seleccionado femenino tendrá como rivales en el Grupo D a Dinamarca -semifinalista del último Mundial-, Filipinas -subcampeón asiático- y Benin -campeón africano-, que jugará su primer Mundial.

Flyer del seleccionado femenino

El equipo, dirigido por Leticia Brunati, parte como gran candidato tras consagrarse campeón en los Juegos Mundiales en Chengdu, China, en 2025, y subcampeón mundial en la isla de Pingtan, China, en 2024.

Las Kamikazes, como se conoce al seleccionado femenino, tienen como gran referente a Gisella Bonomi. La neuquina marcó desde la etapa juvenil la impronta de un equipo que revolucionó esta modalidad de juego en la Argentina.

Desde entonces, lidera este proceso que comenzó con el título en los terceros Juegos Olímpicos de la Juventud que se disputaron en Buenos Aires en 2018 y continúa vigente, ahora dentro de la categoría adulto.

Con su presencia y la de la defensora Delfina Gratti, Neuquén se afirma como una de las plazas más importantes a nivel nacional para reclutar jugadoras.

Lo propio vale también para el seleccionado masculino, porque tres de los integrantes del plantel que competirá en Croacia son neuquinos.

El más experimentado, el defensor Nicolás Millet, fue medalla de bronce en Buenos Aires 2018. Lo acompañan en este nuevo desafío Lucas Coronel, quien se desempeña como especialista, y el pívot Bautista Dirr. El equipo es dirigido por Sebastián Ferraro.

El equipo argentino masculino, subcampeón del Torneo Centro-Sur, integrará el Grupo C junto con Alemania -campeón europeo y semifinalista en el último torneo-, Brasil -quíntuple campeón mundial- e Italia, debutante en la cita mundialista.