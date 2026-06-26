Se está disputando en Croacia el Mundial de Beach Handball, competencia que tiene como gran protagonistas a los seleccionados masculinos y femeninos de Argentina, que lograron buenos resultados en el Main Round, y ya piensan en cuartos de final.

Las Kamikazes vencieron a Grecia por 2 a 0 con parciales de 23-16 y 19-16. La neuquina Gisella Bonomi fue la gran figura y goleadora del partido con 14 anotaciones con un 100% de efectividad (8/8). Sumando el triunfo 2-1 ante Noruega y Brasil, cerraron con puntaje ideal la segunda fase.

Ahora será el turno de Países Bajos en cuartos de final. Dicho encuentro está pautado para las 7 de la mañana (hora argentina) donde las dirigidas por Leticia Brunati buscarán meterse entre las 4 mejores del mundo nuevamente.

los caballeros buscarán meterse entre los 4 mejores del mundial

Por su parte, Los Kamikazes derrotaron a Omán por 2 a 0 con parciales de 22-15 y 23-22. Jorge Nahuel Pérez Bautista fue el máximo anotador para el seleccionado albiceleste, quien hizo un main round soñado, ya que había superado a Francia 2-0 y Croacia 2-1.

Ahora, será el turno de Portugal en cuartos de final, juego pautado para el 6am del sábado (hora argentina).

Dentro de los seleccionados hay una fuerte presencia neuquina: Gisella Bonomi, Delfina Gratti dicen presente en rama femenina, mientas que Nicolás Millet, Lucas Coronel y Bautista Dirr compiten en masculino.

los 5 neuquinos que dicen presente en Croacia

Cuartos de final caballeros

06.00: Argentina vs Portugal

06.00: Alemania vs Dinamarca

07.00: Hungría vs Croacia

07.00: España vs Brasil

Cuartos de final damas: