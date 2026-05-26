Quimsa y Gimnasia dominan semifinales de la Liga Nacional de Básquet

Los locales volvieron a dominar en las semifinales de la Liga Nacional de Básquetbol temporada 2025/2026 con las victorias de Quimsa de Santiago del Estero ante Boca Juniorspor 91 a 78 y los chutenses de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia frente a Ferro Carril Oeste por 79 a 74.

De esta manera, ambos se adelantaron 2 a 0 y en la peor situación definirán la serie como locales. En Santiago del Estero, la Fusión marcó el ritmo de partido ante el xeneize y llegó a sacar 19 de máxima. Una vez más, Brandon Robinson fue la figura de un equipo que también tuvo mucha participación de otros dos de los tres restantes foráneos.

El estadounidense terminó con 22 puntos (4-6 en t3, 2-4 en t2 y 6-9 en t1); Jerome Meyinsse sumó 17 puntos (8-9 en t2) y Tyren Johnson completó 13 unidades y 8 rebotes.

A Boca le costó encontrar a Francisco Cáffaro, situación clave para intentar tener alguna chance. El tercero será el viernes, a las 22.10 por TyC.

El tercero será el viernes, a las 22.10 (TyC).

En Comodoro Rivadavia

En el estadio Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia, Ferro Carril Oeste , que volvió hacer visitante, no pudo contar con el tucumao Leandro Lezcano, lesionado cuando golpeó con un camarógrafo en el primer juego del sábado a la noche.

El bahiense Jano Martínez -hermano del goleador del Inter de Milán y campeón del Mundo con la selección de Scaloni en Qatar 2022- fue el jugador del partido que más tiempo estuvo en cancha, 34 minutos 30 segundos.

A falta de ocho minutos, el local estableció la máxima (65-57). Claro que se llegó a un final sumanente cerrado, por lo tanto con un inesperado triple de Kevin Hernández restando 1m45 el verde visitante empató en 69.

Restando 57 segundos José Cisneros anotó un doble (71-69) y a falta de 39 Bryan Carabali tapó a Hernández, por lo que Martiniano Dato recibió falta y anotó los dos libres: 73-69.

Con 28 segundos, Sebastián Carrasco le cometió falta a José Defelippo y en la reposición, Valentín Bettiga convirtió un triple: 73-72, a falta de 19 segundos. Con 15 Marcos Chacón recibió falta, metió el primero y falló el segundo (74-72) y Cisneros tomó el rebote ofensivo, a quien le cometieron falta: 1-1 en t1 y 76-72.

Ahí poco menos que se bajó la persiana al partido, porque Felipe Rodríguez falló de tres y comenzaron una sucesión de faltas tácticas que poco, finalmente, cambiarían el rumbo del partido.

El jueves volverán a verse las caras en el Héctor Etchart.