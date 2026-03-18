Continúan las esquirlas de la inédita decisión de la Confederación Africana de Fútbol de sacarle el título de Copa Africana a Senegal. Luego de la resolución del organismo que maneja el fútbol de ese continente de entregarle el trofeo a Marruecos por el supuesto abandono de los Leones de Teranga, los senegaleses recurrieron al TAS para que se revierta el fallo.

En un comunicado, la Federación Senegalesa de Fútbol confirmó que apelará ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo esta medida de la CAF, calificando la resolución como “injusta, sin precedentes e inaceptable”. La institución que administra el fútbol africano fundamentó la inesperada decisión de revertir el resultado de la final en el Artículo 84 del reglamento, al considerar que la salida momentánea del equipo del campo de juego en los minutos finales constituía una infracción que habilitaba el pedido de Marruecos de modificar al campeón.

Recordemos que en la final, los jugadores de Senegal abandonaron el campo alentados por su entrenador Pape Thiaw para protestar por un más que dudoso penal sancionado en favor de Marruecos en el tiempo de descuento. Después de una interrupción de 14 minutos, el juego se reanudó y el arquero Édouard Mendy le atajó el disparo a Brahim Díaz, que intentó picársela. En el tiempo extra, el Pape Gueye marcó el tanto del 1-0 para que los Leones de Teranga levanten la segunda Copa Africana de su historia en Rabat, suelo marroquí.

Las respuestas irónicas de los senegaleses

La insólita medida de la CAF de darle el título a Marruecos no pasó desapercibida, no sólo para la Federación Senegalesa, sino para los futbolistas. La reacción más picante fue la de Pathe Ciss, que se expresó en sus redes sociales: “Pueden darles tres goles más a los llorones”, lanzó. Mientras, Moussa Niakhaté desafió a que le retiren la medalla y el trofeo (“Vengan a buscarla, ¡están locos!“) y otros como Ismaïla Sarr, El Malick Diouf y Habib Diarra sólo publicaron emojis irónicos. El capitán Sadio Mané aún no se expidió al respecto.