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Senegal revolucionó las redes: el creativo video con el que anunció su lista para el Mundial

La selección africana presentó la lista definitiva para la Copa del Mundo con una producción original que rápidamente explotó en redes sociales.

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Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Jueves, 21 de mayo de 2026 a las 15:56
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La selección africana sorprendió al mundo del fútbol con una original producción para anunciar su lista mundialista.

Senegal volvió a dar que hablar, aunque esta vez lejos de una cancha. A pocas semanas del comienzo del Mundial 2026, la selección africana presentó su lista de convocados con un video tan creativo como emotivo que rápidamente se volvió viral en redes sociales y captó la atención del ambiente futbolero.

Con una producción cargada de identidad cultural, música típica y escenas cotidianas del país, los Leones de Teranga anunciaron uno por uno a los 26 futbolistas que representarán a Senegal en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México. El video fue celebrado por hinchas y usuarios de todo el mundo por su originalidad y la manera distinta de comunicar una convocatoria que suele hacerse de manera tradicional.

La pieza audiovisual mostró distintos paisajes de Senegal y personas comunes descubriendo los nombres de los jugadores convocados, mezclando fútbol, emoción y sentido de pertenencia. Como era de esperarse, la gran figura destacada fue Sadio Mané, líder futbolístico y símbolo de una generación que quiere volver a hacer historia en un Mundial.

El delantero será nuevamente la principal carta ofensiva de un seleccionado que llega con grandes expectativas tras consolidarse como una de las potencias del continente africano en los últimos años.

Además de Mané, Senegal contará con futbolistas de experiencia internacional y varios jugadores que se destacan en las principales ligas europeas. El objetivo será mejorar sus últimas actuaciones mundialistas y convertirse en una de las sorpresas del torneo.

El estreno mundialista será el martes 16 de junio frente a Francia, el mismo día en el que la Selección Argentina hará su debut en la Copa del Mundo. Será uno de los partidos más atractivos del arranque del certamen y una prueba exigente para el conjunto africano.

Mientras tanto, el video de la convocatoria sigue recorriendo el mundo y sumando reproducciones. Senegal no solo presentó una lista: convirtió el anuncio en un verdadero evento cultural que logró emocionar a sus hinchas y captar la atención del fútbol internacional.

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