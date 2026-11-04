MX Carozo en Plottier: Séptima fecha del campeonato de motocross

El circuito MX Carozo de Plottier será escenario este fin de semana, sábado 7 y domingo 8 de noviembre, de la séptima fecha del campeonato Sur de la República 2026 de motocross, luego de varias suspensiones.

La competencia tendrá un condimento especial, ya que el campeonato comienza a transitar su recta final. Con pocas fechas por delante, cada punto cobra mayor importancia y los pilotos buscarán conseguir buenos resultados para llegar de la mejor manera a la definición de los títulos.

Desde la organización esperan una importante convocatoria de pilotos, equipos y público, que podrán disfrutar de dos jornadas a puro motocross. Las entradas tendrán un valor de 20.000 pesos y serán válidas para los dos días de actividad. El ticket sólo se conseguirá en puerta.

Uno de los principales atractivos estará en la categoría MX1, la divisional más importante, que contará con la participación de destacados pilotos como Nahuel Kriger, "Palaco" Pérez, Matías Sendón, Pablo Galleta y Agustín Carrasco.

La MX2 también promete ser uno de los grandes espectáculos del fin de semana, con la presencia de Sebastián Figueroa, Felipe Cruz, Franco Stremel y Santino Sonhutter, pilotos que buscarán destacarse en una de las divisionales más competitivas del certamen.