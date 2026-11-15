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RECREACIÓN Y DEPORTES

Se viene una nueva edición del Desafío en el Barro en Neuquén capital

Se llevará a cabo el sábado 21 de noviembre en la Pista de Motocross. Habrá juegos, desafíos deportivos y actividades recreativas destinadas a las infancias.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 15 de noviembre de 2026 a las 16:40
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Una nueva edición del Desafío en el Barro, una propuesta recreativa y deportiva destinada a las infancias, que busca promover el movimiento, el juego y el contacto con la naturaleza se llevará a cabo en Neuquén capital.

La actividad se realizará el sábado 21 de noviembre en la Pista de Motocross, donde se desarrollará una jornada con diferentes juegos, desafíos deportivos y propuestas recreativas para que niños y niñas puedan participar, divertirse y poner a prueba sus habilidades.

La iniciativa apunta a generar espacios de encuentro y participación a través del deporte y la recreación, promoviendo hábitos saludables y el disfrute de actividades al aire libre y estárá destinado a niños y niñas de entre 4 y 15 años

La convocatoria está dirigida a las familias de la localidad, que podrán acercarse para compartir una jornada de entretenimiento y actividad física.

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