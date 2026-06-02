Asamblea en la Asociación Deportiva Centenario: renovación y balances

Se realizó la Asamblea General en la Asociación Deportiva Centenario, a través de la cual fueron aprobados los balances e informes del año 2024 y además se renovaron cargos de la Comisión Directiva. Un total de 33 socios estuvieron presentes en las instalaciones de las calles San Martín e Islas Malvinas.

Solo se presentó la Lista 1 “Celeste y Blanca, sentido de pertenencia”, la cual llevaba como candidato a presidente a Sergio Hernán Castillo, quién de esta manera fue reelecto en su cargo. "Se sigue trabajando en nuestro bellísimo club" posteó en las redes tras las elecciones quien seguirá dirigiendo la ADC.

La única lista que se prresentó a la asamblea de la ADC

La secretaría general ahora estará a cargo de Daniela Soledad Alarcón y el tesorero será Gustavo Gabriel Leiva. Los vocales titulares primero, Leandro Emilio Gimeno, tercero, Víctor Peña, suplentes primero, Joaquín Navarro, y tercero, David "El Gato" Silva.

Como revisores de cuentas, Martín Moreno, Alejandro Vera y Candela Ambrosio.