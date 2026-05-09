El nombre de Sergio “Maravilla” Martínez volvió a instalarse fuerte en el mundo del deporte luego de una entrevista en la que habló sin filtros sobre el dinero que ganó durante el momento más importante de su carrera profesional. El ex campeón mundial repasó sus años dorados y dejó números que impactaron a todos.

Instalado desde hace años en España, el ex boxeador recordó cómo cambió su vida después de conquistar el título mediano del CMB ante Julio César Chávez Jr en 2012. A partir de allí, su popularidad creció de manera exponencial y se convirtió en una de las máximas figuras del boxeo argentino a nivel internacional.

Durante la charla en un canal de streaming, el entrevistador le consultó por los rumores sobre las millonarias bolsas que habría cobrado. Ahí fue cuando Maravilla Martínez desmintió las cifras que circulan en internet y aclaró: “Google dice que gané 30 palos verdes, que es una barbaridad, ojalá hubiera ganado eso”.

Lejos de esquivar la pregunta, el ex campeón profundizó aún más y reveló el número real. “Entre 12 y 15 palos verdes, que tampoco está mal para cuatro años y medio o cinco”, expresó entre risas. De esa manera, confirmó que acumuló una fortuna cercana a los 15 millones de dólares durante el período más exitoso de su carrera.

El propio Sergio “Maravilla” Martínez definió aquella etapa como un ciclo corto pero muy intenso. “Fue explosivo”, aseguró al recordar el pico de rendimiento que tuvo entre 2011 y 2015. Aunque su reinado no se extendió demasiados años, logró transformarse en uno de los deportistas argentinos más reconocidos del planeta.

En otro tramo de la entrevista, el ex boxeador habló sobre la diferencia económica que existió entre él y otras estrellas históricas del deporte, como Manny Pacquiao. Según explicó, hubo figuras que contaron con una estructura promocional mucho más poderosa y preparada para convertirlas en fenómenos globales.

Maravilla Martínez y una confesión impactante

“No, creo que estuvo bien”, respondió cuando le preguntaron si sentía que merecía haber ganado más dinero. Con esa frase, Maravilla Martínez dejó en claro que se siente conforme con todo lo que consiguió arriba del ring, especialmente teniendo en cuenta que llegó a la cima cuando ya tenía una edad avanzada para el boxeo profesional.

Más allá de su retiro oficial y algunas exhibiciones posteriores, el legado de Sergio “Maravilla” Martínez continúa intacto. Su historia de esfuerzo, superación y éxito tardío sigue siendo una de las más admiradas del deporte argentino, y ahora también quedó al descubierto la impresionante fortuna que construyó durante aquellos años inolvidables.