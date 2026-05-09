A solo horas de uno de los partidos más importantes de River Plate en el semestre, Gonzalo Montiel recibió una noticia que lo llenó de emoción. El lateral campeón del mundo fue papá nuevamente junto a Karina Nacucchio, quien dio a luz a Juanita, la segunda hija de la pareja. La llegada de la beba revolucionó las redes sociales y enterneció a los fanáticos del futbolista.

La noticia fue anunciada por la propia Karina Nacucchio a través de una publicación cargada de amor y sensibilidad. Allí compartió las primeras imágenes familiares y expresó toda su felicidad por este nuevo comienzo. “Bienvenida Juanita 🤍 04/05/2026. Llegaste a multiplicar todo nuestro amor princesa de nuestras vidas”, escribió emocionada.

Además, la pareja aprovechó el mensaje para agradecer al equipo médico que acompañó el nacimiento de la pequeña. En el mismo posteo aclararon que tanto la mamá como la beba se encuentran en perfecto estado de salud. Las fotos rápidamente se viralizaron y recibieron miles de comentarios de cariño por parte de hinchas y colegas del fútbol.

Gonzalo Montiel es padre nuevamente

Con la llegada de Juanita, la familia de Gonzalo Montiel suma una nueva integrante que ya ocupa un lugar muy especial. El pequeño Thiago, el hijo mayor del defensor, ahora tendrá una hermanita con quien compartir juegos y momentos familiares. En las imágenes difundidas se pudo ver la felicidad absoluta que atraviesa toda la familia.

El nacimiento de la beba no sorprendió del todo a los seguidores del jugador de River Plate, ya que en noviembre del año pasado habían confirmado públicamente que estaban esperando a su segunda hija. Desde entonces, tanto Montiel como Karina Nacucchio compartieron distintos momentos de la dulce espera con sus seguidores.

Mientras disfruta de este presente personal, el defensor también vive días importantes en lo profesional. El equipo dirigido por Eduardo Coudet se prepara para enfrentar a San Lorenzo en los octavos de final del Torneo Apertura, en un clásico que promete máxima tensión y un Monumental repleto.

Gonzalo Montiel es padre nuevamente

Pensando justamente en ese compromiso decisivo, el cuerpo técnico decidió preservar a varios futbolistas titulares en el último viaje a Venezuela para enfrentar a Carabobo. Entre los jugadores que no viajaron estuvo Gonzalo Montiel, quien fue cuidado especialmente para llegar en óptimas condiciones físicas al choque del domingo.

De esta manera, el campeón del mundo llega al duelo frente a San Lorenzo atravesando uno de los momentos más felices de su vida. Entre pañales, emociones y concentración futbolística, Montiel buscará transformar toda esa alegría familiar en energía positiva dentro de la cancha.