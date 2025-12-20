El quilmeño Sergio "Maravilla" Martínez volverá a subirse a un ring en uno de los cruces más esperados de Párense de Manos 3. El histórico ex campeón mundial se medirá ante Laureano “Pepi” Staropoli, peleador de Artes Marciales Mixtas con pasado en la UFC, en un duelo que mezcla generaciones, estilos y muchísimo morbo deportivo. El combate está anunciado para este sábado, desde las 23.50, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, la cancha de Huracán en el porteño barrio de Parque de los Patricios, como parte de la velada boxístico amateur que organiza Paren La Mano, el programa conducido por Lucas Rodríguez en Vorterix.

La pelea entre Martínez y Staropoli se roba gran parte de la atención por el contraste. Maravilla, con 50 años, viene de ser protagonista en la edición anterior, donde enfrentó a Pablo Migliore y se impuso con contundencia en las tarjetas. Esta vez, el desafío sube de nivel: enfrente tendrá a un peleador de MMA de 32 años, que compitió en UFC y llega con récord 2-4 en esa empresa (13-6 en el total de su carrera).

El cruce promete ser uno de los puntos más fuertes de la noche: experiencia y boxeo clásico contra un rival con base de artes marciales mixtas y rodaje en la mayor liga del planeta.

Más allá de Maravilla, la cartelera tiene varios enfrentamientos que se llevan miradas por fandom, historia y show. La pelea estelar que cerrará la noche en Huracán será Gero Arias frente Tomás Mazza. Arias se volvió viral por el desafío de hacer dominadas todos los días durante un año, mientras que Mazza es un streamer con experiencia previa en este tipo de eventos y ya peleó en varias oportunidades.

Otro cruce con condimento televisivo es el de Flor Vigna ante Mica Viciconte, una rivalidad que se arrastra desde Combate y que ahora se traslada al ring.

Las mediáticas Flor Vigna y Mica Viciconte se cruzarán en Huracán

Y uno de los combates más simbólicos será Agustín Monzón ante Franco Bonavena, nietos de dos leyendas: Carlos Monzón y Ringo Bonavena. El duelo abre la serie de peleas a las 18 y revive una rivalidad histórica: hace 51 años, en diciembre de 1974, ambos abuelos protagonizaron un fuerte cruce verbal en el Gran Hotel Ciudad de México, episodio que quedó marcado en la historia del boxeo argentino.

En cuanto a los protagonistas, Franco Bonavena (29) llegó al boxeo por un camino poco convencional: estudió diseño multimedial, trabajó como programador y jugó rugby, incluso en Irlanda durante seis meses en 2018. Recién a los 27 se inició como boxeador amateur. Agustín Monzón (24) tuvo un recorrido diferente, combinó oficios con su vocación actoral y participó en teatro (Fájense) y en series como El Eternauta, Coppola y Monzón, además de aparecer en el reality Survivor.

Horarios y cartelera completa de Párense de Manos 3

17.45: apertura del Festival

18.00: Monzón vs. Bonavena

18.30: Vigna vs. Viciconte

19.00: show de Un Poco de Ruido

19.20: Pérez vs. Jove

19.50: Dairi vs. Espe

20.15: show de Lit Killah

20.30: Gabino vs. Banks

21.00: Coty vs. Carito

21.30: show Teussiwarriors

21.50: Mernuel vs. Cosmic KID

22.20: Grego vs. Goncho

Grego Rosello otro de los que estará presente