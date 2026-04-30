Renuevan 'Welcome to Wrexham' por tres temporadas hasta 2029

La serie “Welcome to Wrexham” ha sido renovada por tres temporadas adicionales y se extenderá hasta su octava entrega, prevista para 2029. El documental sigue la evolución del club Wrexham AFC desde su compra en 2021 por los actores Rob McElhenney y Ryan Reynolds, cuando el equipo aún competía en la quinta división del fútbol inglés.



La renovación responde al impacto del proyecto audiovisual, que retrata tanto el crecimiento deportivo como institucional del club. De este modo, la serie se consolidó como una pieza clave dentro de la estrategia de visibilidad y expansión global de Wrexham, combinando entretenimiento con narrativa deportiva.

Los propietarios señalaron que la extensión por tres años rompe con las prácticas habituales de la industria televisiva. También destacaron el trabajo del equipo de producción —reconocido con un Emmy— y el rendimiento reciente del equipo como factores decisivos. “Estamos muy contentos de poder seguir contando la historia de Wrexham durante los próximos años”, expresaron McElhenney y Reynolds.



La quinta temporada se estrenará el 14 de mayo con dos episodios iniciales en FXX y Hulu en Estados Unidos, además de su lanzamiento internacional a través de Disney+. Mientras tanto, en lo deportivo, el Wrexham se encuentra séptimo en la Championship, a un paso de los playoffs, y continúa su ascenso hacia la Premier League, objetivo que podría quedar reflejado en los próximos episodios.