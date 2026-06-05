Los Pumas 7's terminaron este viernes su primer día de competencia en el Seven que se juega en la ciudad francesa de Bordeaux, la última etapa del SVNS World Championship.

En el inicio, el conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora derrotó a Alemania por 35 a 19. Sin embargo, el segundo encuentro fue caída 22 a 14 frente a Francia, el local. El cierre de la fase de grupos se dará ante Nueva Zelanda, este sábado desde las 6.28 (hora de la argentina).

Los Pumas 7's 35-19 Alemania (Partido 1)

El seleccionado argentino salió con todo en busca de la victoria: tras una gran pesca en ataque, el equipo combinó y Pedro De Haro logró romper la defensa rival para apoyar su try. En la jugada siguiente, luego de salir de una presión albiceleste por un penal, respondió y emparejó las acciones con su conquista. Un minuto después, apareció una de las figuras de Los Pumas 7's: Marcos Moneta recibió de frente y prendió el turbo para superar a los contrarios y volar hacia el ingoal. Ya en la última jugada de la primera etapa, fue el turno de Matteo Graziano de amagar y apoyó su conquista para irse al descanso arriba por una buena diferencia.

En el comienzo del segundo tiempo, Moneta llegó a su doblete tras una gran recuperación. Tras el descuento de Alemania, fue el turno de Gregorio Pérez Pardo de anotarse en el ingoal, aunque en el final el seleccionado europeo volvió a superar a la defensa argentina y decretó el 35-19 a favor de Los Pumas 7's.

Formación: 1- Matteo Graziano, 6- Santiago Álvarez (C), 3- Santino Zángara, 9- Pedro De Haro, 2- Santiago Vera Feld, 11- Luciano González Rizzoni, 13- Marcos Moneta.

Suplentes: 4- Gregorio Pérez Pardo, 5- Martiniano Arrieta, 15- Juan Patricio Batac, 21- Mateo Fossati, 23- Timoteo Silva

Los Pumas 7's vencieron 35-19 a Alemania en el Seven de Bordeaux

Los Pumas 7's 14-22 Francia (Partido 2)

En un primer tiempo que fue palo y palo, el conjunto argentino comenzó perdiendo por el try de Enahemo Artaud, pero reaccionó rápido por una espectacular corrida de Marcos Moneta. Un rato más tarde, Paulin Riva volvió a poner en ventaja al local, aunque un quiebre de Luciano González dejó libre el camino para el doblete del Rayo y el 14-12 parcial para el elenco dirigido por Santiago Gómez Cora.

Ya en la segunda mitad, Jordan Sepho adelantó una vez más a Francia. Los Pumas 7's estuvieron cerca de golpear, pero algunas indisciplinas terminaron inclinando la balanza a favor de los europeos, que lo cerraron por medio de Gregoire Arfeuil.

Formación: 3- Santino Zángara, 1- Matteo Graziano, 6- Santiago Álvarez (C), , 9- Pedro De Haro, 11- Luciano González Rizzoni, 2- Santiago Vera Feld, 13- Marcos Moneta.

Suplentes: 4- Gregorio Pérez Pardo, 5- Martiniano Arrieta, 15- Juan Patricio Batac, 21- Mateo Fossati, 23- Timoteo Silva