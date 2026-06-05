Entre todos los recuerdos que empezaron a circular tras la muerte del Indio Solari, uno tuvo un impacto especial por el destinatario y por el momento en que fue grabado. Se trata de un mensaje de voz dedicado a Lionel Messi antes de su último Mundial, que nunca llegó a enviarse ni a hacerse público.

La existencia de ese audio sumó una escena inesperada dentro de la despedida al músico, fallecido este viernes 5 de junio a los 77 años. El Indio Solari, una figura atravesada por la mística del rock argentino, había elegido hablarle directamente al capitán de la Selección con un tono de admiración y cercanía.

En la grabación, el músico comenzaba con una presentación simple, casi íntima, antes de dejarle una serie de elogios al futbolista: "Lionel, compatriota. Habla el Indio. Acá soy uno más que te quiere saludar, te quiere aplaudir. Has sido un tesoro deportivo argentino. Dios y el diablo te dieron una destreza inimaginable. Te felicito, me has hecho pasar momentos muy divertidos y poder gozar a algunos amigos extranjeros también".

El mensaje no tenía grandilocuencia, pero sí una carga simbólica fuerte. El Indio Solari hablaba como un argentino más conmovido por lo que Lionel Messi había generado dentro y fuera de la cancha. En esas palabras aparecía la idea de una alegría compartida, de un talento vivido como patrimonio emocional de todo un país.

El cierre del audio también dejó una frase que, leída después de su muerte, cobra otro peso: "Te mando un abrazo y pasala bien de aquí en más. Te lo merecés. Posdata: qué tal si ganás un campeonato del mundo más. Estás para eso, viejo". El deseo quedó suspendido como una especie de guiño final entre dos nombres gigantes de la cultura popular argentina.

Mientras ese material comenzaba a circular, la muerte del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota seguía provocando conmoción. El cuerpo del Indio Solari fue hallado en su casa de Parque Leloir, en Ituzaingó, y la UFI N°2 intervino en el caso. Por ahora, se esperaba la autopsia de protocolo para establecer la causa oficial.

La aparición del audio, aún a la espera de una confirmación sobre si verdaderamente se trata de él, igual permitió mostrar otra faceta del músico en medio del dolor colectivo. No fue una canción ni una despedida pública, sino un mensaje que nunca había llegado a destino y que terminó revelando una admiración guardada. En ese cruce improbable entre el rock y la Selección, el Indio Solari volvió a dejar una frase destinada a quedar resonando.