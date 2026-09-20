En partido que se avecina con mucha incertidumbre e incógnitas, este domingo desde las 15, Deportivo Rincón afrontará un compromiso decisivo en sus aspiraciones de avanzar a los playoffs, tercera instancia de la competencia.

Por la novena y última fecha de la Zona B de la Fase Reválida del Torneo Federal A 2026, el conjunto del norte neuquino recibirá a Ramón Santamarina de Tandil en el estadio Elías Moisés Gómez emplazado en el Camping de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa y tendrá como árbitro principal al pampeno Franco David Morón, de General Pico.

Los bonaerenses perdieron la categoría el domingo pasado, cuando cayeron 3 a 1 ante Costa Brava de General Pico (La Pampa) y en la semana se barajó la posibilidad de que no viajaran a cumplir su compromiso ante el elenco patagónico. Luego de muchas averiguaciones en el Consejo Federal, confirmaron sanciones económicas y disciplinarias para el año 2027, lo que determinó encarar el viaje.

En la noche del sábado, el viaje se emprendió pasadas las 22, con un plantel reducido y plagado de suplentes, lo que si no sucede algún imponderable, estarán arribando cerca de la hora del partido, para almorzar y saltar a la cancha.

A ello hay que sumarle el viento, un protagonista que siempre tiene la Patagonia, se anuncia que habrá vientos fuertes del oeste y noroeste con velocidades aproximadas entre 45 a 60 kilómetros y posibles ráfagas de entre 80 y 90 kilómetros a la hora del encuentro.

En lo deportivo, la derrota del equipo que orienta Germán Noce por 1 a 0 ante FADEP en Mendoza, sufrida el pasado fin de semana, relegó transitoriamente al elenco neuquino al sexto lugar de la tabla. Arrancó la fecha primero y los resultados lo sacaron de la clasificación a los play off.

Desde las 14 todas las alternativas previas al encuentro y el cotejo si se llava a cabo, lo vivirás en el Grupo Prima Multimedios por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1.

El conjunto de LiFuNe llegará a la jornada decisiva con 12 puntos, a tres del líder San Martín de Mendoza y a dos de FADEP.

Los neuquinos dependen de sí mismo para clasificarse. Una victoria ante Santamarina le permitirá alcanzar los 15 puntos y asegurará su lugar entre los cinco primeros, que son los que avanzarán a la siguiente instancia de la Reválida. Esto se debe, además, a que San Martín de Mendoza y Juventud Unida Universitario se enfrentarán entre sí, por lo que ambos no podrán superar al conjunto neuquino en caso de que este consiga los tres puntos.

Por el contrario, un empate dejará a Rincón con 13 unidades y obligará a esperar otros resultados, mientras que una derrota lo dejará sin posibilidades de avanzar a los playoffs.

Los primeros cinco equipos de la zona avanzarán a la siguiente etapa de la Reválida. Rincón llega a la última jornada en el sexto lugar con 12 puntos, mientras que por encima aparecen San Martín de Mendoza (15), FADEP (14), Germinal (13), Costa Brava (13) y Juventud Unida Universitario (13).

Así, el equipo neuquino sabe que un triunfo ante Santamarina le dará el pasaje a los playoffs, mientras que cualquier otro resultado lo obligará a seguir de cerca lo que suceda en los otros cuatro partidos de la jornada.