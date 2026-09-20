Desde las 11, Argentina intentará cerrar la serie de Copa Davis ante Turquía en el Ruca Che de Neuquén Capital y sostener la permanencia en el grupo mundial.

Para eso, el equipo capitaneado por Javier Frana deberá quedarse con el tercer punto de la llave, el del partido de dobles que tendrá a la dupla local Guido Andreozzi (14° de la especialidad) y Andrés Molteni (58°) enfrentando a Arda Azkara (205°) y Tuncay Duran (493°).

Tras el esperado y contundente sábado con el equipo local barriendo a los europeos por 2 a 0 con los singlistas, Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante acompañarán desde temprano como dos hinchas más, deseando que sus partidos del domingo no sean necesarios para la permanencia albiceleste.

Argentina llegó a Neuquén para mantener la categoría y reescribir su historia en la Copa Davis.

La euforia del público patagónico ha hecho olvidar al equipo argentino de lo sucedido en Asia hace siete meses. La ausencia de los mejores para ir a medirse ante Corea del Sur fue lo que trajo al combinado argentino hasta aquí. Por eso la concentración de todos sus integrantes, deseosos de ratificar la supremacía con mucha autoridad y mezclarse ante los mejores nuevamente desde el año próximo.

Tal vez, en ese desahogo se explique la alegría de las mejores raquetas del país al término de sus compromisos. Esta vez sí tomaron el avión y le dieron vida al Oeste capitalino con una logística espectacular que va más allá de las imágenes internacionales que devuelve la transmisión oficial.

Terminarlo temprano

Si Argentina se impone en el dobles, la serie quedará definida 3 a 0 y se ahorrarán los últimos dos juegos previstos.

Pero en caso de un traspié local, Cerúndolo buscará la definición ante Mert Alkaya en el cuarto punto de la llave. Thiago Tirante y Yanki Erel tienen reservado el tercer turno del domingo (quinto punto), en una agenda que se espera concluir mucho antes.