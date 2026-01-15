Boca Juniors empató sin goles frente a Millonarios en La Bombonera, en el marco del amistoso internacional que inauguró la Copa Miguel Ángel Russo. Previo al partido, el foco quedó puesto en la palabra de Juan Román Riquelme. El presidente xeneize aprovechó la ocasión para ordenar expectativas sobre el mercado de pases, elogiar al delantero colombiano Marino Hinestroza y ratificar el rumbo deportivo del club de cara a un 2026 con la Copa Libertadores como principal objetivo.

Riquelme fue claro respecto al mercado de pases de Boca. Con Hinestroza cerca, el dirigente remarcó que no habrá una renovación profunda del plantel.

“No tenemos que volvernos locos”, sostuvo el presidente, al tiempo que defendió la planificación realizada en los últimos mercados y respaldó al grupo actual de jugadores.

El respaldo al plantel tras un 2025 irregular

Riquelme recordó que Boca incorporó diez futbolistas en el último año y relativizó la necesidad de sumar más nombres propios. En ese sentido, destacó la llegada de jugadores como Lucas Braida, Marco Pellegrino y Leandro Paredes, y pidió paciencia con los tiempos de adaptación.

“Tenemos un gran plantel. A veces a nuestros jugadores les lleva un poco más de tiempo acostumbrarse a nuestro club”, afirmó, con la expectativa de que 2026 marque un despegue futbolístico.

Hinestroza, cerca de ser refuerzo de Boca

Aunque evitó confirmaciones formales, Riquelme dio a entender que la llegada de Marino Hinestroza está encaminada, pese a algunas diferencias económicas de último momento.

“Es un jugador técnicamente muy bueno, rápido y con muchas condiciones para disfrutar de jugar a la pelota”, señaló, dejando en claro el interés del club por el delantero colombiano.

Objetivo 2026: el regreso a la Copa Libertadores

Riquelme también hizo hincapié en la importancia del año deportivo que comienza para Boca. Con varios torneos en agenda, remarcó el valor del retorno a la Copa Libertadores, el gran anhelo institucional y de los hinchas.

“Es un año muy importante para nosotros. La ilusión siempre es grande y esperamos poder competir bien y llegar hasta la final”, expresó.

La Copa Miguel Ángel Russo llegó para quedarse

El amistoso ante Millonarios se disputó bajo la denominación Copa Miguel Ángel Russo, en homenaje al exentrenador xeneize fallecido. Riquelme explicó el origen del reconocimiento y confirmó que el torneo se jugará todos los años en enero.

El exfutbolista recordó su relación personal con Russo y el agradecimiento del entrenador hacia Millonarios por el acompañamiento durante su enfermedad. “La vamos a jugar todos los años, en enero”, aseguró, institucionalizando el homenaje como parte del inicio de cada temporada.