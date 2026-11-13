La Patagonia volverá a convertirse en escenario de una gran fiesta del ciclismo. El Gran Fondo Siete Lagos prepara una edición especial, con cerca de 2.500 participantes y una novedad que eleva la competencia a otra categoría: por primera vez, será una fecha clasificatoria oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) para el Campeonato Mundial de Gran Fondo 2027, que se realizará en Francia.

La cita será del 20 al 22 de noviembre, cuando ciclistas de distintos puntos del país y del exterior lleguen a Neuquén para recorrer uno de los caminos más emblemáticos de la región. La 15ª edición tendrá como protagonistas a San Martín de los Andes y Villa La Angostura, conectadas por la Ruta de los Siete Lagos, un corredor que combina exigencia deportiva con algunos de los paisajes más reconocidos de la Patagonia.

La incorporación al calendario UCI Gran Fondo World Series marca un antes y un después para el evento. Los competidores podrán buscar su clasificación al Mundial de 2027, de acuerdo con las categorías y los criterios establecidos por la organización internacional. Así, la prueba neuquina suma proyección internacional y se convierte en una oportunidad para que los ciclistas argentinos compitan por un lugar en una cita de alcance mundial.

110 kilómetros entre lagos, montañas y bosques

El desafío principal tendrá un recorrido de 110 kilómetros por la Ruta Nacional 40. La largada será en San Martín de los Andes y la llegada estará ubicada en Villa La Angostura, después de atravesar sectores próximos a los lagos Lácar, Machónico, Falkner, Villarino, Espejo, Correntoso y Nahuel Huapi.

El domingo 22 de noviembre será el día central de la competencia. Allí, los participantes afrontarán el tradicional Camino de los Siete Lagos, en una prueba que pondrá a prueba su preparación física y les permitirá buscar los tiempos necesarios para acceder a la clasificación mundialista.

Pero la propuesta irá más allá de la carrera principal. Durante tres jornadas, el evento combinará actividad deportiva, turismo y distintas experiencias para ciclistas, familias y visitantes, con los dos destinos cordilleranos como puntos centrales.

Tres días de actividades: la agenda del Gran Fondo Siete Lagos

La programación comenzará el viernes 20 de noviembre en San Martín de los Andes, con las acreditaciones, la entrega de kits y la apertura de la Expo Bici. El espacio reunirá a marcas vinculadas al ciclismo, exhibiciones y actividades complementarias para los participantes y el público.

El sábado 21 llegará el turno de la Contrarreloj Individual, otra de las pruebas que forman parte del programa deportivo. Durante esa misma jornada se realizará el Gran Fondo Kids, una propuesta destinada a acercar el ciclismo a chicos y chicas de entre 4 y 12 años.

La actividad infantil tendrá inscripción libre y gratuita, con circuitos adaptados a las distintas edades. Las categorías Mini y Peques, de 4 a 9 años, tendrán un formato recreativo y no competitivo: no habrá clasificación por puestos y todos los participantes recibirán una medalla al completar el recorrido.

En tanto, la categoría Teens, destinada a chicos de 10 a 12 años, tendrá carácter competitivo, con premiación para los tres primeros lugares y medallas para todos los participantes.

El Gran Fondo Kids también tendrá un costado solidario. La organización invita a las familias a colaborar con útiles escolares en buen estado, que luego serán destinados a escuelas rurales.

Neuquén, ante una vidriera internacional

La llegada de cerca de 2.500 ciclistas y la incorporación al calendario de la UCI representan un nuevo impulso para el Gran Fondo Siete Lagos y para los destinos turísticos de la región. La competencia permite mostrar al mundo la conexión entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura, con un recorrido que atraviesa algunos de los paisajes más representativos de la provincia.

Con 15 ediciones en su historia, el evento suma ahora un incentivo deportivo de alcance internacional: la posibilidad de conseguir una plaza para el Mundial de Gran Fondo 2027 en Francia. El desafío está planteado. Durante tres días, la Ruta de los Siete Lagos volverá a ser protagonista de una competencia que combina resistencia, naturaleza y una oportunidad única para los amantes del ciclismo.

Para conocer más detalles sobre la inscripción y las actividades, los interesados pueden consultar el perfil oficial de Instagram: @granfondo7lagos.