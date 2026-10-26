Cada año, cientos de ciclistas eligen la Ruta de los Siete Lagos para afrontar uno de los recorridos más emblemáticos del sur argentino. La combinación de lagos, montañas y bosques convierte a la prueba en mucho más que una competencia: es también una oportunidad para recorrer algunos de los paisajes más reconocidos de Neuquén.

La edición 2026 se desarrollará durante tres jornadas y tendrá como eje central el tradicional recorrido que conecta San Martín de los Andes con Villa La Angostura, dos de los destinos turísticos más visitados de la cordillera neuquina.

Cómo será la edición 2026

Las actividades comenzarán el viernes 20 de noviembre y continuarán durante todo el fin de semana. El sábado 21 se realizará una contrarreloj individual sobre un circuito de seis kilómetros, mientras que el domingo 22 tendrá lugar la prueba principal de 110 kilómetros.

El evento contempla distintas modalidades para ampliar la participación. Habrá categorías de ciclismo de ruta, mountain bike, bicicletas eléctricas y bicicletas adaptadas. Además, se realizará una propuesta recreativa destinada a niños y niñas denominada "Gran Fondo Kids".

Impacto para la región

Más allá del aspecto deportivo, el Gran Fondo genera movimiento en toda la región de los Lagos del Sur. La llegada de competidores, familiares y acompañantes suele traducirse en una mayor demanda de alojamientos, gastronomía y servicios turísticos durante el fin de semana del evento.

La carrera también contribuye a promocionar la Ruta de los Siete Lagos como uno de los principales atractivos turísticos de Neuquén, mostrando a nivel nacional e internacional un recorrido que atraviesa algunos de los paisajes más característicos de la Patagonia.

Inscripciones abiertas

Quienes deseen participar pueden inscribirse a través del sitio oficial del evento, donde también se encuentra disponible información sobre recorridos, categorías y cronograma de actividades.

Para los organizadores, el Gran Fondo representa una experiencia que combina superación personal, contacto con la naturaleza y promoción turística. Para los participantes, en cambio, el desafío es recorrer una de las rutas más espectaculares del país sobre dos ruedas.